Гендиректор «Медузы» попросила не выходить на марш в поддержку Голунова 12 июня

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко в совместном заявлении с главным редактором издания Иваном Колпаковым, основателем проекта The Bell Елизаветой Осетинской, основателем «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и адвокатом Сергеем Бадамшиным попросила не выходить на несогласованный марш 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Ранее сегодня Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности в связи с тем, что его причастность к преступлению не была доказана.

«Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать»,— говорится в обращении.

Власти согласовали другую акцию — митинг в поддержку журналиста, которая будет проходить 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов. «С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение»,— отметили в пресс-службе московского департамента региональной безопасности (цитата по «Интерфаксу»). Его инициаторами являются председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Полицейские задержали журналиста в центре Москвы 6 июня, у него обнаружили наркотики. Он заявил, что вещество ему подбросили и связал это с профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Защита обжаловала решение суда.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».

Как поддерживали журналиста — в публикации “Ъ”.