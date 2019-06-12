SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля на юг Сирии, были сбиты несколько ракет, передает информационное агентство SANA. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Холм Таль-эль-Хара, по которому были выпущены ракеты, считается стратегической точкой, находится рядом с Голанскими высотами.

Как передает Syria TV, после атаки Израиль начал создавать помехи для работы сирийских радаров.

Ранее сообщалось об атаке на военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс. Атаки были отражены ПВО Сирии, уничтожено три ракеты. Погиб один человек, двое ранены.