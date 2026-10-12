Иран счел недостаточной реакцию США на семь условий перемирия
12.10.2026, 08:50
Секретарь Совета безопасности Ирана Мохсен Резайи заявил, что реакция США на план из семи пунктов, от которого зависело открытие Ормузского пролива, была неудовлетворительной. По его словам, американская сторона приняла лишь часть предложений, оставив другие без ответа.
«Мы не даем ответа американцам. Они ответили нам, и мы считаем их ответ неудовлетворительным»,— заявил господин Резайи в эфире телеканалаPress TV. Для скорейшего прекращения конфликта, отметил господин Резайи, США должны принять все требования Ирана.
По словам Мохсена Резайи, Иран провел три раунда переговоров, однако они каждый раз заканчивались отказом со стороны США. Это вынудило Тегеран изменить свой подход к дипломатии, заключил он.
О «семидневном плане» Ирана источники Reuters сообщили 23 сентября. План был представлен США через посредников — Катар, Пакистан и Ирак. 27 сентября президент США Дональд Трамп официально отверг предложение, объяснив это тем, что и так «полностью контролирует пролив», через который «проходит огромное количество нефти». Иран, в свою очередь, заявил, что не отступит от своих требований. Среди них — немедленное снятие военно-морской блокады, разморозка иранских активов и отмена санкций на экспорт нефти, а также прекращение боевых действий на всех фронтах.
28 сентября агентство ISNA сообщило, что иранские дипломаты во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи встретятся с катарскими посредниками для пересмотра некоторых пунктов. Как писал Reuters со ссылкой на источники, вскоре катарские посредники должны были встретиться и с представителями США.