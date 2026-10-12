Иран счел недостаточной реакцию США на семь условий перемирия

О «семидневном плане» Ирана источники Reuters сообщили 23 сентября. План был представлен США через посредников — Катар, Пакистан и Ирак. 27 сентября президент США Дональд Трамп официально отверг предложение, объяснив это тем, что и так «полностью контролирует пролив», через который «проходит огромное количество нефти». Иран, в свою очередь, заявил, что не отступит от своих требований. Среди них — немедленное снятие военно-морской блокады, разморозка иранских активов и отмена санкций на экспорт нефти, а также прекращение боевых действий на всех фронтах.