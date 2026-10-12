ФИПИ: в ЕГЭ по истории и математике в 2027 году добавят задания
12.10.2026, 08:38
В 2027 году изменится число заданий только в ЕГЭ по истории и математике. Остальные предметы останутся без изменений, следует из материалов Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), на которые ссылается ТАСС.
По данным ФИПИ, количество заданий в варианте КИМ по истории увеличено с 21 до 22, максимальный первичный балл подняли с 42 до 43. Число заданий по профильной математике увеличили с 19 до 20, максимальный первичный балл — с 32 до 33.
В августе помощник президента России, бывший министр образования Андрей Фурсенко заявил о необходимости усложнить ЕГЭ. Он говорил, что возросшее число выпускников с максимальными баллами осложняет конкурс при поступлении в вузы. В Рособрнадзоре усложнять экзамены отказались. Минпросвещения тоже пообещало, что не будет усложнять ЕГЭ в 2027 году.