Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

41-летний Александр Овечкин проводит свой последний сезон в НХЛ. Он дебютировал за «Кэпиталс» в 2005 году. В составе команды нападающий стал обладателем Кубка Стэнли (2018). Россиянин забил свой 930-й гол в регулярных чемпионатах — ему принадлежит рекорд лиги по этому показателю.