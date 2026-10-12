Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
12.10.2026, 08:45
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил первый гол со старта нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард отличился на 17-й минуте домашнего матча против «Сиэтл Кракен».
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. У «Сиэтла» шайбы забросили Каапо Какко, Джордан Эберле, Фредерик Годро, Джаред Макканн и Райан Винтертон. У «Вашингтона» отметились Джордан Кайру и Бун Дженнер.
41-летний Александр Овечкин проводит свой последний сезон в НХЛ. Он дебютировал за «Кэпиталс» в 2005 году. В составе команды нападающий стал обладателем Кубка Стэнли (2018). Россиянин забил свой 930-й гол в регулярных чемпионатах — ему принадлежит рекорд лиги по этому показателю.
По итогам пяти матчей «Вашингтон» с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Сиэтл», набрав восемь баллов в шести играх, идет на том же месте в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах дня «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 6:2. В составе победителей результативной передачей отметился защитник Владислав Гавриков.
Гол и передача нападающего Андрея Свечникова помогли «Каролина Харрикейнс» на выезде одолеть «Филадельфия Флайерс» — 4:1. Хозяева потерпели седьмое поражение подряд, на счету команды ни одной победы в новом сезоне.