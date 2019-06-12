Минэнерго США понизило прогноз по цене Brent до $66,64

Минэнерго США пересмотрело прогноз по стоимости нефти на 2019 и 2020 годы. Согласно сообщению на сайте управления по энергетической информации ведомства, среднегодовая цена барреля нефти Brent составит $66,64, а не $69,69, как прогнозировалось ранее. Оценка на 2020 год осталась на прежнем уровне — $67 за баррель.

Баррель нефти WTI в 2019 году, в среднем, будет торговаться на отметке $59,29, указывают в министерстве. В мае прогнозы были оптимистичнее — $62,79. В 2020 году ожидает показатель на уровне предыдущего прогноза в $63.

В ведомстве предполагают также, что коммерческие запасы нефти в мире в 2019 году будут снижаться в среднем по 0,3 млн баррелей в сутки. В 2020-м ожидается рост по 0,3 млн баррелей ежедневно.

На последнем заседании 31 мая добывающие страны, входящие в сделку по заморозке производства нефти, не смогли договориться о перспективах дальнейшей кооперации. На фоне этого цены на нефть начали снижаться. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью “Ъ” допустил, что Россия может не продлить договоренность с ОПЕК.

Подробнее о судьбе сделки — в публикации “Ъ” «Эр-Рияд намекает на продление сделки ОПЕК+».