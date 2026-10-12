Арестованную в США за авиадебош россиянку депортировали
12.10.2026, 09:04
Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США депортировала Кристину Кедышеву, арестованную после дебоша на борту самолета United Airlines. Россиянку выслали 29 сентября, заявили «РИА Новости» в американском министерстве внутренней безопасности.
По данным министерства, Кедышеву сняли с рейса после того, как она напала на двух человек, включая бортпроводника. Ей грозил тюремный срок. Однако на прошлой неделе с россиянки сняли все обвинения по ходатайству прокуратуры. Уже после ее депортации дело было прекращено.
Инцидент произошел 8 сентября на рейсе UA18 из Милана в Ньюарк. Как следует из судебных документов, летевшая первым классом россиянка вела себя агрессивно и не выполняла указания экипажа. Несколько бортпроводников и пассажиров удерживали ее до посадки. Женщине предъявили обвинения во вмешательстве в работу экипажа и нападении. Защита просила освободить ее из-под стражи.