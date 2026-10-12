Участок раздора
Земля в красноярском Солнечном попала в гражданский и уголовный суды
12.10.2026, 09:00
Как стало известно “Ъ”, при весьма необычных обстоятельствах проходит в Красноярске процесс по уголовному делу в отношении местного жителя Евгения Генералова. Его обвиняют в махинациях с земельными участками, однако потерпевшие по делу и их родственники по разным причинам отказываются давать показания в суде. Сам Евгений Генералов считает это подтверждением своей непричастности к инкриминируемым ему преступлениям, настаивая, что следствие необоснованно перевело в уголовную плоскость обычные хозяйственные споры.
В Советском райсуде Красноярска прошло очередное заседание по делу в отношении Евгения Генералова. Ему инкриминируются мошенничество, покушение на мошенничество, вымогательство и самоуправство (ст. 159, 163 и 330 УК РФ). Основные эпизоды связаны с земельными участками, расположенными в микрорайоне Солнечный Красноярска. Там Евгений Генералов владеет примерно 50 га земли, в том числе с расположенной на ней недвижимостью.
Уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году, расследовалось почти три года, два из которых Генералов провел в СИЗО. Процесс удалось провести только со второй попытки — в начале 2025 года тот же Советский райсуд вернул дело прокурору для устранения недостатков.
Один из эпизодов дела касается конфликта, возникшего у подсудимого с владелицей соседнего с ним участка Светланой Павловой. Подъезд к ее дому был возможен только через часть земли Евгения Генералова, на которую было распространено действие сервитута — ограниченного разрешения пользования другими людьми.
По версии следствия, подсудимый требовал от соседки выкупить у него землю, а когда она не согласилась, установил железный забор, преградивший ей путь, а также перекрыл доступ к сетям водо- и электроснабжения.
После этого подсудимый, говорится в деле, потребовал от дочки соседки продать ему их участок по цене ниже рыночной.
Несколько эпизодов 2018 года касаются продажи участков с домами. Действовал Генералов, как считает следствие, совместно с директором и соучредителем ООО УК НАНЖ Алексеем Ширкиным (заключил сделку со следствием и уже осужден). По версии следствия, Ширкин договаривался с желающими приобрести земельные участки с домами, принадлежащие Генералову, получал от них деньги и разрешал заселиться, однако заключение договора под разными предлогами оттягивалось. После чего уже Евгений Генералов, утверждает обвинение, требовал за участки деньги и плату за аренду. Суммы составляли 5–6 млн руб.
Евгений Генералов вину категорически не признает. Он считает, что следствие незаконно перевело обычные хозяйственные споры, которые должны решаться в гражданском суде, в уголовную плоскость. Часть споров с потерпевшими, уже рассмотренных в гражданских судах, завершились в его пользу. «Мое незаконное преследование я рассматриваю как давление, предпринятое для того, чтобы избежать последствий выигранных мною гражданских процессов, уклонение от выполнения судебных решений,— сказал он.— Во время моего нахождения в СИЗО в отношении меня было сфальсифицировано еще одно уголовное дело, о незаконном предпринимательстве, с целью невыполнения решений судов о выплате мне компенсации. Дело развалилось и было закрыто в связи с отсутствием состава преступления с правом на реабилитацию».
«Обвинение в целом построено на сфальсифицированных доказательствах, в том числе показаниях потерпевших, которые не только не соответствуют обстоятельствам дела, но идут вразрез даже с имеющимися в деле показаниями “досудебщика” Ширкина,— заявил “Ъ” адвокат Дмитрий Панфилов.— Даже сами потерпевшие и их родственники по разным причинам отказываются давать показания в суде и говорить правду. Так, выступавшие по ВКС мать и дочь, ответив на вопросы обвинения, попросили перерыв, во время которого попросту ушли, не дожидаясь вопросов со стороны защиты. Позже они сообщили, что одной из них стало плохо». «А Иван Макивчук, супруг другой потерпевшей, отказался от показаний, сославшись на ст. 51 Конституции, якобы чтобы не навредить жене. Прокурор после этого написал рапорт о проведении процессуальной проверки и возбуждении уголовного дела в отношении свидетеля на предмет отказа от дачи показаний — ст. 307 и 308 УК РФ»,— дополнил другой адвокат, Михаил Шолохов.
Тем временем прокуратура Красноярска подала в суд иск к Евгению Генералову. Она требует изъять у него все земельные участки, а также взыскать более 300 млн руб. как незаконное обогащение. В иске говорится, что в 1992 году 300 га земли на окраине Красноярска было выделено в бессрочное пользование, а затем перешло в собственность ТОО «Усадьба». Стоимость была определена в 9 млн руб. Позже товарищество было ликвидировано, а один из его учредителей, Сергей Дробышев, стал владельцем около 200 га земли, причем деньги за нее на счет «Усадьбы» не поступали. В 2014 году господин Дробышев продал около 50 га Евгению Генералову. Позже решениями Советского райсуда по искам городских властей ряд земельных участков у Евгения Генералова были изъяты под муниципальные нужды — строительство дорог, коммуникаций и т. п. Сумма компенсации была установлена в размере 655 млн руб., из них предприниматель успел получить 317 млн руб., говорится в иске.
Надзор считает, что операции с землей были незаконными, поскольку «Усадьба» приобрела у города участок в собственность по цене ниже установленной во время сделки нормативами (9 млн руб. вместо 15 млн руб.), и господин Генералов также приобрел ее по минимальным расценкам, не соответствующим рыночным.
Прокуратура потребовала вернуть землю муниципалитету и взыскать с предпринимателя 317 млн руб.
Сам ответчик с требованиями не согласен. «Непонятно, почему претензии к первоначальной продаже земли “Усадьбе” переносятся на меня, последующего покупателя,— говорит он в своих возражениях на иск.— Оспаривание моей сделки с Дробышевым само по себе не создает права собственности на землю Красноярска. Мы заявляем об исковой давности — и администрация города, и прокуратура давно знают, что я являюсь собственником земли, и никаких претензий по этому поводу раньше у них не было,— а также оспариваем требования к взысканию присужденной судом компенсации за часть моего земельного участка. Полагаю, что истцу необходимо обосновать, почему город вообще считает, что эта земля его собственность».
«Уверен, что это первый случай в гражданском судопроизводстве, когда без оспаривания первоначальной сделки оспаривается последующая сделка между двумя физическими лицами, совершенная 14 лет назад при условии свободы договора и цены»,— резюмировал адвокат Дмитрий Панфилов, представляющий интересы ответчика.