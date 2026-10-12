Участок раздора

Тем временем прокуратура Красноярска подала в суд иск к Евгению Генералову. Она требует изъять у него все земельные участки, а также взыскать более 300 млн руб. как незаконное обогащение. В иске говорится, что в 1992 году 300 га земли на окраине Красноярска было выделено в бессрочное пользование, а затем перешло в собственность ТОО «Усадьба». Стоимость была определена в 9 млн руб. Позже товарищество было ликвидировано, а один из его учредителей, Сергей Дробышев, стал владельцем около 200 га земли, причем деньги за нее на счет «Усадьбы» не поступали. В 2014 году господин Дробышев продал около 50 га Евгению Генералову. Позже решениями Советского райсуда по искам городских властей ряд земельных участков у Евгения Генералова были изъяты под муниципальные нужды — строительство дорог, коммуникаций и т. п. Сумма компенсации была установлена в размере 655 млн руб., из них предприниматель успел получить 317 млн руб., говорится в иске.