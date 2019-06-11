Россия обыграла Кипр в матче отборочного турнира Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол матча на 38-й минуте забил Алексей Ионов.

В следующем матче российские футболисты сразятся с командой Шотландии. Игра пройдет 6 сентября.

Ранее сборная России разгромила команду Сан-Марино с рекордным счетом 9:0, обновив рекорд результативности, принадлежавший команде Олега Романцева, обыгравшей со счетом 7:0 тех же санмаринцев в 1995 году.

Подробнее о матче с киприотами читайте в публикации “Ъ” «Из Кипра выжали минимум».