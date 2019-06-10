В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Марш запланирован на среду, 12 июня. Организаторы мероприятия заявили, что не будут его согласовывать, так как это мирное шествие.

Марш должен начаться в 12:00 у метро Чистые пруды и пройти по маршруту: Мясницкая—Лубянка—Кузнецкий мост—Столешников—Большая Дмитровка. Марш, по планам организаторов, завершится у здания на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты.

Организаторы марша требуют освободить Ивана Голунова, закрыть возбужденное против него уголовное дело, а также «наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело». «Мы надеемся, что городские власти не будут чинить препятствия маршу, но не можем гарантировать этого. Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний»,— говорится в группе мероприятия на Facebook.

В числе организаторов: Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов.

Напомним, полицейские задержали Ивана Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить корреспондента под домашний арест.

7 и 8 июня в разных городах России прошли пикеты в поддержку журналиста. «Медуза» считает задержание Ивана Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Распространили в крупном размере».