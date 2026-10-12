СКР сообщил о двукратном росте числа совершивших теракты и диверсии детей
Представитель СКР Петренко: 196 детей совершили теракты в России за 6 месяцев
12.10.2026, 09:13
За шесть месяцев 2026 года преступления террористического характера в России совершили 196 подростков. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (98 несовершеннолетних), заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По версии российского ведомства, злоумышленники для вербовки несовершеннолетних используют разные каналы и механизмы, в том числе закрытые группы, онлайн-игры и анонимные чаты. Как уточнила госпожа Петренко, преступники также шантажируют и угрожают подросткам либо обещают легкий заработок и уход от ответственности.
«За последние три года все больше несовершеннолетних в нашей стране совершают преступления террористического характера... На такие преступления идут дети совершенно из разных семей, в том числе благополучных»,— отметила представитель СКР (цитата по ТАСС).
В прокуратуре связывали рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с действиями «недружественных государств», направленными на дестабилизацию обстановки путем вербовки подростков через интернет. Президент России Владимир Путин призвал оперативно реагировать на угрозу роста подростковой преступности. В июне правительство утвердило концепцию по профилактике правонарушений подростков.