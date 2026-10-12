Топ-менеджмент окучивает закусочные

Оптимизация действующей сети и сокращение нерентабельных и малоприбыльных предприятий — один из трендов рынка общепита последнего года, напоминает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По подсчетам Infoline, в июле число заведений общепита сократилось на 7,8% год к году, до 223,8 тыс. С 2022 года сеть в сети «Крошка Картошка» появились новые блюда, произошли визуальные изменения, но в целом этого недостаточно, считает совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что давно ожидается перезапуск бренда. Для сети, которая работает в низком ценовом сегменте и насчитывает почти 250 точек, дисциплина в финансах может быть важнее, чем новая концепция, возражает Михаил Жиганов.