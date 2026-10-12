Топ-менеджмент окучивает закусочные
У сети «Крошка Картошка» сменился руководитель
12.10.2026, 08:30
Владельцы операторов крупных сетей общепита продолжают активно менять топ-менеджмент. Так, новым гендиректором «Крошки Картошки» стала Татьяна Кох — выходец из «Росинтер Ресторантс», отвечавшая там за операционное управление сетью в Сибири. Такие перестановки зачастую требуются для повышения эффективности и контроля затрат.
В ООО «Крошка Картошка», управляющем одноименной сетью закусочных, 8 октября сменился руководитель, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. На смену Сергею Зайцеву, проработавшему на должности гендиректора с января 2022 года, пришла Татьяна Кох. Сергей Зайцев ранее работал в ресторанном холдинге «Росинтер Ресторантс» (сети «Шикари», TGI Fridays, IL Patio). Он возглавлял коллегиальный исполнительный орган компании. Татьяна Кох — также выходец из «Росинтер Ресторантс». Она работала в компании операционным директором по Сибири.
В «Крошке Картошке» сообщили “Ъ”, что господин Зайцев сосредоточится на вопросах развития бренда, а новый гендиректор — на операционной деятельности кафе. Изменение стратегии и другие кадровые перестановки в топ-менеджменте не планируются, уточнили в сети.
«Крошка Картошка» работает с 1998 года. Сейчас, по собственным данным, управляет более 250 точками по всей России и СНГ. По данным Infoline, в первой половине этого года компания закрыла восемь заведений, их общее число достигло 247 точек. Более половины точек открыты партнерами по франшизе. Выручка ООО «Крошка Картошка» в 2025 году сократилась на 5% год к году, до 1,87 млрд руб., чистый убыток составил 2,7 млн руб. против прибыли в размере 21,7 млн руб. годом ранее. Владельцем компании выступает Виталий Науменко.
Смена руководства «Крошки Картошки» выглядит как плановая кадровая ротация внутри одной управленческой команды, считает директор практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Михаил Жиганов. Такие перестановки сейчас обычно просят сами акционеры — это запрос на более жесткое управление расходной базой на фоне падения трафика в сегменте, уточняет эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Алена Овчинникова. Финансовый бэкграунд нового руководителя может означать, что акционеры хотят сделать акцент на повышении эффективности и контроле затрат, не исключает господин Жиганов.
Оптимизация действующей сети и сокращение нерентабельных и малоприбыльных предприятий — один из трендов рынка общепита последнего года, напоминает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По подсчетам Infoline, в июле число заведений общепита сократилось на 7,8% год к году, до 223,8 тыс. С 2022 года сеть в сети «Крошка Картошка» появились новые блюда, произошли визуальные изменения, но в целом этого недостаточно, считает совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что давно ожидается перезапуск бренда. Для сети, которая работает в низком ценовом сегменте и насчитывает почти 250 точек, дисциплина в финансах может быть важнее, чем новая концепция, возражает Михаил Жиганов.
Смена руководства вряд ли приведет к существенным изменениям в развитии компании, полагает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Наблюдая за кадровыми перестановками в других сетях, эксперт пока не видит прорывных решений ни в стратегии развития, ни в создании новых концепций. Акционеры сетей общепита и ритейла активно меняют топ-менеджмент. Например, в начале года крупный франчайзи Rostic’s ООО «Сити Ресторантс» впервые за 20 лет нанял нового гендиректора — Нателу Климову из сети детских товаров Mothercare. В марте новым управляющим директором ГК «Шоколадница» стал Алексей Чижов, ранее работавший в сети Coffee Like и франчайзи Rostic’s ООО «Эй Кей Раша».
Газета «Коммерсантъ» №188/Пот 12.10.2026, стр. 10