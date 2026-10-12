Акции «Яндекса» упали почти на 6% после атаки на третий дата-центр
12.10.2026, 08:59
Акции «Яндекса» на утренних торгах Мосбиржи снижались на 5,79% к закрытию 9 октября — до 3,25 тыс. руб. за штуку. По состоянию на 8:55 котировки компании потеряли 2,37% к закрытию предыдущего дня и торговались на отметке 3,37 тыс. руб. за бумагу.
На прошлой неделе под удар БПЛА попали три дата-центра «Яндекса»: в Рязанской области, Калуге и Владимире. После последней атаки 11 октября объект приостановил работу, возник массовый сбой в работе сервисов «Яндекса». Точные сроки восстановления мощностей в компании не назвали.