WhatsApp будет судиться с авторами массовых рассылок

В WhatsApp подчеркнули «частный характер» мессенджера, пригрозив судебными тяжбами нарушителям правил пользования, использующим сервис для отправки автоматизированной или массовой рассылки сообщений.

«Начиная с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать правовые меры в отношении тех, кто, по нашему мнению, вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг»,— сообщается на сайте мессенджера.

Как подчеркнули в компании, доказательства нарушений будут искать «и за пределами собственной платформы». Речь, к примеру, идет о публичных заявлениях компаний о возможности использовать мессенджер для рассылок. К настоящему моменту уже выявлены и заблокированы «миллион аккаунтов», владельцы которых нарушали правила, указали в WhatsApp.

Ранее стало известно, что хакеры устанавливали на телефоны пользователей WhatsApp шпионские программы с помощью звонков. Как сообщала газета Financial Times, распространителем шпионского ПО стала израильская компания NSO Group. Она известна тем, что разработала программу Pegasus, которая дает доступ к электронной почте и собирает информацию о местоположении пользователей. В WhatsApp подтвердили данные о хакерской атаке.

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