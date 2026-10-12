За ночь над Россией сбили 151 беспилотник
12.10.2026, 08:32
Средства ПВО в период с 20:00 мск 11 октября до 8:00 мск 12 октября уничтожили 151 беспилотник ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской и Московской областями. Также — над Крымом и акваторией Черного моря.
До этого над Россией уничтожили 112 беспилотников, в том числе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Московской областями и Крымом. При ударе в Белгородской области погиб человек, пострадали еще трое, в том числе двое детей.