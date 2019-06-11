Матвиенко: нарушения при задержании Голунова вызывают недоверие к следствию

Спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко считает, что обстоятельства задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова «вызывают недоверие к следственным органам». По ее мнению, это «самое плохое в этой истории».

«Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Много вопросов, на которые общество должно получить четкие и внятные ответы. Либо это такой уже непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать»,— приводит ТАСС слова госпожи Матвиенко. Она заверила, что СФ «будет держать на контроле» ситуацию с задержанием журналиста.

На 12 июня запланирован марш в защиту Ивана Голунова. Организаторы шествия предупредили, что не будут его согласовывать с городскими властями, но готовы обсудить вопросы безопасности в прямом эфире телеканала «Дождь». С предложением мэрия не согласна и намерена обратиться в прокуратуру.

Напомним, полицейские задержали Ивана Голунова в центре Москвы 6 июня. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Ивану Голунову грозит до 20 лет лишения свободы. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Защита обжаловала решение суда.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».

О том, как поддерживают журналиста,— в публикации “Ъ”.