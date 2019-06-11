Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По его словам, инициаторы запланированной на 12 июня акции «не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии».

10 июня журналисты заявили о намерении организовать в Москве марш с требованием освободить коллегу. Акция запланирована на 12 июня. Организаторы шествия предупредили, что не будут его согласовывать с городскими властями, но готовы обсудить вопросы безопасности в прямом эфире телеканала «Дождь».

«Мы будем обращаться в прокуратуру,— сказал господин Горбенко.— Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя — это серьезный вопрос».

В заявлении , подписанном главой столичного департамента региональной безопасности Владимиром Регнацким, говорится: «Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике». «Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Данные обстоятельства вынуждают нас обратиться в прокуратуру»,— приводит «Интерфакс» выдержку из документа.

В ответ инициаторы марша заявили, что утверждение об их нежелании идти «на контакт с мэрией» — «неправда», а мэрия сама не связывалась с организаторами акции после предложения обсудить ее проведение публично. «Мы считаем, что вопросы безопасности нескольких тысяч человек, которые собираются участвовать в акции, необходимо обсудить публично. Инициаторы марша все еще готовы встретиться с Александром Горбенко в эфире телекананала "Дождь", или на любой другой публичной площадке — если готов Горбенко»,— написала в Facebook один из организаторов акции Елизавета Нестерова.

Напомним, полицейские задержали Ивана Голунова в центре Москвы 6 июня. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Ивану Голунову грозит до 20 лет лишения свободы. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Защита обжаловала решение суда.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».

О том, как поддерживают журналиста,— в публикации “Ъ”.