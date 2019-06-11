Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции

Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников. Мероприятие, запланированное на 12 июня, не согласовано с властями.

«Мы не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 тыс. человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию. Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым, и готовы обсудить то, как вы обеспечите безопасность людей, в прямом эфире "Дождя" 11 июня»,— говорится в заявлении организаторов, которое разместил в Facebook господин Азар.

В заявлении говорится, что такое предложение было сделано господину Горбенко. Ответа на него пока не последовало. Организаторы также выразили надежду на то, что мэрия «сделает все для обеспечения безопасности участников акции».

Несогласованная акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ), запланирована на полдень 12 июня. Организаторы мероприятия заявили, что не будут его согласовывать, так как это мирное шествие. Они требуют освободить Ивана Голунова, закрыть возбужденное против него уголовное дело, а также «наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело».

Напомним, полицейские задержали Ивана Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Защита 11 июня обжаловала это решение.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».

О том, как поддерживают журналиста,— в публикации “Ъ”.