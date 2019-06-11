Защита обжаловала домашний арест Голунова

Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что защита обжаловала решение суда о домашнем аресте. «Сторона защиты подала апелляционную жалобу на постановление Никулинского суда»,— сказал юрист «Интерфаксу». Он добавил, что защита требует отменить решение суда как незаконное и необоснованное.

Напомним, полицейские задержали Ивана Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить корреспондента под домашний арест.

Группа журналистов заявила о намерении организовать в Москве марш с требованием освободить Ивана Голунова. Акция запланирована на 12 июня. Организаторы мероприятия предупредили, что не будут его согласовывать с городскими властями. При этом они готовы публично обсудить безопасность меропрития.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».

О том, как поддерживают журналиста,— в публикации “Ъ”.