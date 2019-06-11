За Ивана Голунова выходят на улицу

Дело спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в торговле наркотиками, остается в центре внимания общественности. Вчера арест журналиста впервые подробно прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: он сообщил, что глава государства поставлен о нем в известность. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что система расследования преступлений о незаконном обороте наркотиков «дискредитирована» в глазах общества. В общественной наблюдательной комиссии Москвы (занимается мониторингом соблюдения прав задержанных и осужденных) утверждают, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали совместную проверку действий следствия, Генпрокуратура РФ также истребовала дело Ивана Голунова для проверки. Тем временем протестные акции возле здания ГУВД на Петровке, 38 продолжаются, а друзья и коллеги арестованного журналиста заявили о намерении провести марш и митинг в его поддержку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вчера сообщил СМИ, что главе государства еще в пятницу доложили о задержании известного журналиста. По его словам, Владимир Путин в курсе, что это «весьма и весьма резонансное дело». «Конечно, мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми нюансами»,— сказал господин Песков. Он признал, что ситуация с Иваном Голуновым «породила большое количество вопросов», которые в Кремле «тщательно фиксируют». Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ считает неверным «делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе».

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали возле станции метро «Цветной бульвар»; при личном досмотре и обыске квартиры у него обнаружили наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили, и связал произошедшее со своими расследованиями. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт и производство наркотиков, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие требовало арестовать его на два месяца, однако суд ограничился домашним арестом. Защита журналиста указывает на многочисленные нарушения закона «О полиции», допущенные следствием (см. “Ъ” от 10 июня).

В свою очередь, омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила «Медузе», что система расследования преступлений о незаконном обороте наркотиков «дискредитирована». «Нужно очень серьезным образом пересмотреть законодательство и правоприменительную практику,— сказала она.— Запрос общественности на справедливость по таким делам небезоснователен, раз люди так реагируют». Вчера она представила Владимиру Путину ежегодный доклад о правах человека в РФ, во время встречи она также подняла вопрос о деле Ивана Голунова. «Просила продолжать контроль со стороны Генеральной прокуратуры за предварительным следствием — с точки зрения законности и обоснованности,— сказала она.— Президент положительно отреагировал на эти посылы». Вчера вечером адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что Генпрокуратура истребовала дело Ивана Голунова для проверки. Заместитель главы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура также начали проверку по делу.

К акции “Ъ”, РБК и «Ведомостей», которые вышли в понедельник с совместным заявлением и первыми полосами, оформленными в едином стиле со слоганом «Я/мы Иван Голунов», присоединились другие СМИ и организации. Forbes, The Bell, «Дождь», «Православие и мир», «Лента.ру», институт «Стрелка» и многие другие поставили на своих сайтах аналогичный слоган; исполнитель Дельфин и певица Земфира также сообщили поклонникам о своей поддержке журналиста. Ранее в поддержку господина Голунова высказался Константин Хабенский.

Весь понедельник продолжались акции возле здания ГУВД Москвы на Петровке, 38. Очередь тех, кто хотел встать в одиночный пикет, растянулась больше чем на сто метров. К вечеру пикеты появились и у здания Генпрокуратуры. Группа журналистов заявила о намерении организовать в Москве марш с требованием освободить Ивана Голунова: акция запланирована на среду, 12 июня. Организаторы мероприятия предупредили, что не будут его согласовывать с городскими властями, поскольку не имеют времени на соблюдение формальностей и намерены выйти «мирно и без символики». Марш должен начаться в полдень у метро «Чистые пруды» и пройти по Мясницкой, Лубянке, Кузнецкому Мосту, Столешникову переулку и Большой Дмитровке до здания ГУВД на Петровке. «Мы надеемся, что городские власти не будут чинить препятствия маршу, но не можем гарантировать этого»,— предупреждают организаторы мероприятия. Уведомление о марше в поддержку Ивана Голунова не поступало в мэрию, подтвердил заместитель главы московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. В свою очередь, Либертарианская партия совместно с профсоюзом журналистов и работников СМИ подала в мэрию Москвы заявку на проведение 23 июня митинга в поддержку Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова с предполагаемой численностью участников до 20 тыс. человек.

Александр Черных