Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может». «Я могу это опровергнуть»,— сказал он.

Ранее издание «Проект» со ссылкой на источники писало, что в администрации президента хотят «прекратить преследование» спецкора «Медузы», чтобы к прямой линии «снизить градус общественного недовольства». Собеседник издания отметил, что «вопрос окончательного освобождения Голунова вряд ли будет решен так быстро», но «все к этому идет».

Господин Песков считает, что если ситуация останется актуальной до 20 июня, то президенту будут заданы соответствующие вопросы в прямом эфире. «Я вам могу сказать, что первую пару сотен тысяч вопросов я уже пробежал сам. По Голунову вопросы есть, но ими не засыпают»,— добавил пресс-секретарь. Он повторил, что Владимир Путин в курсе происходящего и видел вчерашние номера газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК с первыми полосами в поддержку Ивана Голунова.

Накануне журналисты заявили о намерении организовать в Москве марш с требованием освободить коллегу. Акция запланирована на 12 июня. Организаторы акции предупредили, что не будут ее согласовывать с городскими властями, но готовы публично обсудить вопросы безопасности. Как отметил господин Песков, вопрос проведения маршей в поддержку журналиста является «прерогативой городских властей», но акция в День России может стать «препятствием для праздничной атмосферы».

Напомним, полицейские задержали Ивана Голунова в центре Москвы 6 июня. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Защита обжаловала решение суда. Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что это дело будет находиться под строгим контролем ведомства и его личным контролем.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».

О том, как поддерживают журналиста,— в публикации “Ъ”.