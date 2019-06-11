Чайка пообещал личный контроль за делом Голунова

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко обсудила дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова с генпрокурором России Юрием Чайкой. По ее словам, господин Чайка заверил, что «это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем».

«История вся эта очень нехорошая, правда. И мы еще отдельно на эту тему поговорим по возможной дальнейшей реакции»,— сказала госпожа Матвиенко в ходе пленарного заседания (цитата по ТАСС).

Напомним, полицейские задержали Ивана Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Защита обжаловала решение суда.

Накануне журналисты заявили о намерении организовать в Москве марш с требованием освободить коллегу. Акция запланирована на 12 июня. Организаторы акции предупредили, что не будут ее согласовывать с городскими властями, но готовы публично обсудить вопросы безопасности.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».

О том, как поддерживают журналиста,— в публикации “Ъ”.