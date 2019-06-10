Инвестиции. 2019

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Воронеж. Черноземье
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коммерческий проект
Эпоха официальных открытий
Первая половина 2018 года в регионах Черноземья запомнилась завершением целого пула инвестпроектов с совокупным объемом вложений до 20 млрд рублей. Среди запущенных предприятий — проекты от производства корма для животных до полностью роботизированного завода картона. В Минпромторге отмечают, что привлекательность региона для инвестора определяют три основных фактора: адекватность местных администраций, льготы и доступность кадров. Сочетать их, по мнению федеральных властей, удается в Воронежской области.
Продукция на выход
В развитии экспорта продукции из шести аграрно-промышленных регионов Черноземья наметился перекос. Традиционно власти стремились сохранять баланс в экспортных отгрузках между разными отраслями, хотя это и не всегда удавалось из-за высокого зарубежного спроса на российскую продукцию растениеводства. Теперь же структуру зарубежных отгрузок может разбалансировать федеральный курс на первоочередной экспорт продукции АПК и работа в рамках соответствующего проекта, цель которого — наращивание российского продовольственного экспорта с $23 млрд в 2018 году до $45 млрд в 2024-м. Шесть областей Черноземья должны стать ключевыми участниками этого проекта. В этих условиях власти регионов стремятся перенимать опыт Воронежской области, где губернатор Александр Гусев объявил курс на первоочередное развитие переработки.
Инновации в поколениях
55-летие Нововоронежской АЭС совпало с физическим и энергетическим пусками инновационного седьмого энергоблока поколения «3+». Его брат-близнец энергоблок N6 стал первым в мире энергоблоком с пассивными системами безопасности. С освоением новых технологий в процессе эксплуатации головных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 связана история не только Нововоронежской АЭС, но российской и мировой атомной энергетики.
С расчетом на прибыль
Воронежцы тоже задаются этим вопросом и все более активно ищут возможности организовать себе так называемый «пассивный доход». Причем, как утверждает Валерия Хаустова, директор филиала «БКС Премьер» в Воронеже, если раньше об инвестициях думало поколение среднего возраста, то теперь все больше молодых людей задумываются о своем материальном будущем и серьезно изучают прибыльность инвестиционных продуктов. Руководитель филиала готова поучаствовать в навигации такого «квеста».
Стройку ставят на счет
С конца первого квартала 2019 года застройщиков жилья активно готовят к переходу на проектное финансирование. Долевое строительство уже с 1 июля будет переформатировано в новую модель с использованием эскроу-счетов, когда средства на возведение домов будут аккумулироваться в банках, а затем перечисляться строителям. Региональные власти не исключают возможности кооперации мелких застройщиков с крупными, а рынок предсказывает продолжение повышения цен на жилье. В Воронежской области при поддержке губернатора Александра Гусева застройщики начали использовать новую схему, не дожидаясь июля.
Конверсионная инициатива БЗПП
Группа разработчиков специального конструкторского бюро БЗПП во главе с руководителем проекта – генеральным директором предприятия Вячеславом Поярковым провела в Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко презентацию опытного образца инсулиновой помпы. Компактное устройство создано в рамках программы конверсии на предприятиях, работающих для оборонной промышленности. Разработка болховских электронщиков вызвала большой интерес у представителей академсообщества.
«Мы заинтересованы в выходе на рынки новых продуктов»
В федеральном проекте «Экспорт продукции АПК» масложировая отрасль называется одной из наиболее перспективных в контексте быстрого наращивания зарубежных поставок. Тем не менее, российский масложировой рынок испытывает определенные сложности — в частности, с точки зрения обеспеченности переработчиков сырьем. Тем не менее, многие компании намерены наращивать переработку, а высокотехнологичные игроки, подобные группе компаний «ЭФКО»,— выходить на рынки новых продуктов.
Инвестиции дают рост
В Тамбовской области реализуются порядка 300 инвестиционных проектов, которые находятся в разной степени завершения. Доля инвестиций в валовом региональном продукте по итогам 2018 года составила 35%, значительно превышая средний уровень по стране (25%). Создание в областной администрации управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности, системные действия по улучшению инвестиционного климата и формирование новых инвестплощадок позволяют прогнозировать сохранение этого позитивного тренда в перспективе.
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Автопилот
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