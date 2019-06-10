Инновации в поколениях

55-летие Нововоронежской АЭС совпало с физическим и энергетическим пусками инновационного седьмого энергоблока поколения «3+». Его брат-близнец энергоблок N6 стал первым в мире энергоблоком с пассивными системами безопасности. С освоением новых технологий в процессе эксплуатации головных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 связана история не только Нововоронежской АЭС, но российской и мировой атомной энергетики.

Физический пуск энергоблока №7 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС начался 19 февраля 2019 года. В активную зону реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. 22 марта 2019 года реакторная установка энергоблока №7 была выведена на минимально контролируемый уровень мощности, дав старт проведению различных испытаний и измерений. 27 марта 2019 года программа физического пуска энергоблока была выполнена в полном объеме. Затем начался этап энергетического пуска.

1 мая 2019 года состоялся энергетический пуск седьмого энергоблока Нововоронежской АЭС. «Энергоблок был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт. Этому предшествовал толчок турбины, опробование ее работы на холостом ходу»,— уточнили на АЭС. По словам гендиректора концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова, энергетический пуск произошел на 12 дней раньше запланированного срока. Сейчас седьмой энергоблок включен в сеть, начинается программа опытно-промышленной эксплуатации, которая предусматривает поэтапное повышение мощности до 100%. Энергоблок должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Пуск седьмого энергоблока — важнейшее событие мировой атомной энергетики. Он стал третьим в серии энергоблоков поколения «3+», построенных в России. Первым в 2016 году был сдан в эксплуатацию энергоблок №6 Нововоронежской АЭС. На сегодняшний день он выработал уже более 18 млрд кВтч. Второй был пущен на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году. Преимущества новых энергоблоков — их повышенная энергоэффективность и безопасность. Электрическая мощность реакторной установки повышена на 20% с 1000 до 1200 МВт, а срок службы основного оборудования (корпуса реактора и парогенераторов) — вдвое с 30 до 60 лет. Проект предусматривает автоматизацию многих процессов, за счет чего для эксплуатации энергоблока необходимо на 25–30% меньше персонала по сравнению с энергоблоком предыдущего поколения.

Юбилей на две «пятерки»

Нововоронежская атомная станция является первой в стране с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Реакторы типа ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 стали головными, т.е. прототипами серийных. Первый энергоблок был пущен в 1964 году, второй — в 1969-м, третий — в 1971-м, четвертый — 1972-м, пятый — в 1980-м, шестой — в 2017-м. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен энергоблок №1, в 1990 году — энергоблок №2, а в 2016 году — энергоблок №3.

С 1995 года Нововоронежская АЭС осуществляла поэтапную модернизацию энергоблоков для приведения их в соответствие с современными стандартами безопасности. На энергоблоках №3 и №4 впервые в Европе был выполнен уникальный комплекс работ по продлению их сроков эксплуатации, получены соответствующие лицензии Ростехнадзора. В 2018 году осуществлено повторное продление срока эксплуатации энергоблока №4. Для энергоблоков с реакторами ВВЭР-440 это было впервые. Суммарный срок эксплуатации модернизированного энергоблока составит 60 лет.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еще одной важной задачей для работников НВ АЭС стало продление срока эксплуатации реакторов типа ВВЭР-1000. В 2003-2007 годах был проведен комплекс работ с целью оценки технической возможности, безопасности и экономической целесообразности продления срока эксплуатации энергоблока. В результате было установлено, что незаменяемое оборудование энергоблока обладает остаточным ресурсом и может эксплуатироваться. В 2010 году на Нововоронежской АЭС приступили к реализации инвестиционного проекта «Продление срока эксплуатации энергоблока №5». 18 сентября 2011 года после масштабной модернизации, испытания вновь смонтированных систем и оборудования первый в России блок-миллионник с реактором ВВЭР снова введен в эксплуатацию. Был выполнен беспрецедентный объем основных работ, в результате которых срок эксплуатации энергоблока №5 продлен еще на 25 лет.

Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС успешно эксплуатируется. Ввод в эксплуатацию седьмого планируется до конца 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем — их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» — устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора, и целый ряд других современных систем.

Эту технологию уже выбрали для себя такие страны, как Турция, Финляндия, Венгрия, Бангладеш, Беларусь и другие. Всего в международном портфеле заказов Росатома числится 36 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР в 12 странах.

Доцент кафедры ядерной физики Воронежского госуниверситета Виктор Вахтель отмечает, что в условиях появившейся необходимости обеспечения электроэнергией Крыма значение ввода новых энергоблоков в Нововоронеже возросло. «Энергетический дефицит в нашем макрорегионе имеет место. Помимо необходимости обеспечивать юг страны остается и вопрос потребления в соседних областях — неясно, сколько времени понадобится для сооружения новых энергоблоков Курской АЭС. Между тем Белгородская и Липецкая области с их масштабными металлургическими производствами остаются крайне энергоемкими»,— подчеркнул Виктор Вахтель.

Энергия инвестиций

После ввода в эксплуатацию седьмого энергоблока Нововоронежская АЭС пополнит бюджет Воронежской области более чем на 1 млрд руб. в качестве налога на имущество в 2020 году. НВ АЭС также остается главным источником развития города-спутника — Нововоронежа. По итогам 2018 года удалось привлечь 15,7 млрд руб. инвестиций на развитие города, что на треть превысило предыдущий показатель. Главными инвестиционными проектами стали именно строительство седьмого энергоблока и продление срока эксплуатации четвертого. Развитие АЭС позволило Нововоронежу добиться увеличения темпов промышленного производства, которые по итогам 2018 года составили 118%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одними лишь налоговыми поступлениями помощь НВ АЭС городу не ограничивается. В рамках соглашения между госкорпорацией «Росатом» и областным правительством в 2018 году в городской бюджет дополнительно поступило 306,4 млн руб. За счет этих средств были решены многолетние городские проблемы: отремонтировано дорожное полотно в частном секторе и автодорога на АЭС, обновлены фасады Дворца культуры и Детской школы искусств им. В.В. Силина, выполнен капитальный ремонт в детском саду №10, а в остальных детских учреждениях построены универсальные спортивные площадки. В марте 2018 года открылась ледовая арена «Остальная», которая стала тренировочной базой для местных и иногородних спортсменов, площадкой для проведения соревнований всероссийского уровня и местом отдыха горожан. За год там побывало более 17 тыс. человек. В городе продолжили благоустройство улиц и дворов, закупили специализированную коммунальную технику, построили и реконструировали изношенные городские сети электроснабжения. Это сотрудничество будет продолжаться, что позволит повысить качество жизни нововоронежцев.

По итогам 2018 года Нововоронеж признан лучшим среди городов присутствия атомных электростанций России. Организатором конкурса выступал фонд «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (АТР АЭС). Благодаря активному участию нововоронежцев в социально значимых проектах, организованных совместно с АО «Концерн Росэнергоатом» и госкорпорацией «Росатом» («Территория культуры “Росатома”», «Слава созидателям!», «Школа “Росатома”» и другие), в бюджет города должно поступить дополнительно 13 млн руб.

«В 2018 году проделана огромная работа, в которой участвовал каждый житель нашего города. Мы были все вместе — единой командой. И будем продолжать активно работать над повышением качества жизни населения»,— сказал глава городского округа город Нововоронеж Николай Нетяга.