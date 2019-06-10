С расчетом на прибыль Миллионы людей во всем мире волнует один и тот же вопрос: куда выгодно вложить свои деньги

Воронежцы тоже задаются этим вопросом и все более активно ищут возможности организовать себе так называемый «пассивный доход». Причем, как утверждает Валерия Хаустова, директор филиала «БКС Премьер» в Воронеже, если раньше об инвестициях думало поколение среднего возраста, то теперь все больше молодых людей задумываются о своем материальном будущем и серьезно изучают прибыльность инвестиционных продуктов. Руководитель филиала готова поучаствовать в навигации такого «квеста».

— Итак, с чего начать?

— Осознать то, что получать реальные деньги с минимальными трудозатратами вполне возможно и самое главное — начать действовать. И пусть вас не останавливает, если на первых этапах сможете вкладывать небольшие суммы. Главное — научиться правильно распоряжаться личными финансами и найти подходящие инвестиционные инструменты.

Аналитики советуют откладывать на инвестиции от 10 до 30% ежемесячного дохода. Начать создавать инвестиционный портфель можно с небольшой суммы. Например, можно купить облигацию от 1000 рублей и лот из 10 акций, скажем, Сбербанка примерно за 2300 рублей. Таким образом, приобретая регулярно ценные бумаги даже на небольшие суммы, можно со временем создать хороший портфель.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— А как именно войти на этот рынок?

— Процедура простая: вы приходите с паспортом к брокеру и открываете брокерский счет. По времени это займет не более получаса. Вы получаете документы, счет открывается на бирже в тот же день. Деньги можно завести на этот счет через кассу или безналично — и вам открыт доступ к торгам на бирже. Но можно поступить еще проще — скачать приложение «БКС Премьер» на смартфон и с его помощью открыть брокерский счет. Этот процесс займет не больше 10 минут.

Заявки на покупку и продажу ценных бумаг можно подавать по телефону или в специальных программах. Это очень удобно, если вы пользуетесь приложением на смартфоне.

— Но это путь явно не для новичков…

— На самом деле это не так. Уже давно существует спектр готовых продуктов, за которыми не нужно следить. Это уже «упакованная» стратегия или портфель из ценных бумаг, который заранее для вас сформирован аналитиками с рекомендациями. Кроме того, можно всегда обратиться за консультацией к финансовому советнику, который поможет определить риск-профиль и подберет продукты в соответствии с вашими ожиданиями и возможностями.

— Насчет уровня риска — тема очень актуальная с учетом нестабильности банковского рынка и различного рода финансовых пирамид…

— В настоящее время и брокерский, и банковский бизнес регулируются Центробанком. В декабре прошлого года вышел закон о финансовых советниках, которые могут профессионально проконсультировать любого человека по инвестициям. В законе прописан алгоритм взаимодействия финансового советника и клиента. Так, прежде чем дать какую-то рекомендацию, финансовый советник обязательно заполняет с клиентом анкету инвестиционного профилирования.

Анкета призвана определить, насколько инвестор восприимчив к риску, может ли человек допустить определенные «просадки» ради получения повышенной доходности в конце срока инвестиции или же это, наоборот, ультраконсервативный инвестор, который в принципе не готов ни к каким рыночным сюрпризам и согласен с умеренной доходностью.

Так или иначе человек всегда должен инвестировать осознанно, понимать, во что он вкладывает, и наша задача, задача финансовой компании в лице советника — помочь ему в этом.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— Какие инструменты чаще выбирают воронежцы?

— Говоря о выборе инструментов, хочется отметить, что финансовая грамотность в регионе и стране в целом значительно выросла, особенно за последние годы. На наш взгляд, отдельную роль в этом сыграл такой инструмент, как индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открыв который частный инвестор может вернуть себе 13% ранее уплаченного подоходного налога — до 52 тыс. в год. Возможность открывать ИИС появилась у россиян еще в 2015 году, однако потребовалось время, чтобы частные инвесторы оценили этот инструмент по достоинству.

Достаточно популярны вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации. Доходность облигаций, как правило, выше средних ставок по депозитам. Конечно, мы объясняем людям, что, если они верят в устойчивость, допустим, банка с госучастием, у них есть возможность купить его облигации и получить потенциально доходность выше, чем по депозиту в том же самом банке. Охотно люди вкладывают средства в паевые инвестиционные фонды — коллективный инструмент. Смысл паевого фонда в том, что в него можно войти с небольшой стартовой суммой денег — от нескольких тысяч рублей — и пользоваться профессиональным управлением.

Клиенты обращаются к нам за консультациями, интересуются, какие инвестиционные инструменты будут для них наиболее подходящими. И вот что интересно: если раньше на рынок приходили только те инвесторы, которым хочется попробовать себя в новой роли — трейдера, или те, кто рассматривал эти инструменты как бизнес, то сейчас этот интерес становится все более массовым. В основном это вкладчики, которых перестала устраивать доходность по депозитам.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об инвестиционных инструментах мы достаточно подробно рассказываем на наших бизнес-завтраках, куда приглашаем всех желающих. Эти встречи проходят у нас в офисе раз в две недели, принять участие в них можно бесплатно. Информацию о времени и теме такого мероприятия всегда можно увидеть на нашем сайте, так что любой может зарегистрироваться и прийти.

Кроме этого, мы с удовольствием проводим презентации и на предприятиях, и в бюджетных организациях. И такое общение приносит результаты. Люди живо интересуются темой инвестиций, становятся более финансово грамотными и улучшают свое финансовое положение.

— Какие главные советы вы бы дали начинающим?

— Старайтесь разобраться в той сфере, куда хотите вкладываться, используйте понятные вам инструменты, не храните «все яйца в одной корзине». Опытные и успешные инвесторы всегда распределяют свои средства в несколько разных инструментов для того, чтобы снизить свои риски. В таком случае если какие-то инвестиции не принесут вам желаемых результатов, другие могут вывести портфель в прибыль.