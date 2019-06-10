«Мы заинтересованы в выходе на рынки новых продуктов»

В федеральном проекте «Экспорт продукции АПК» масложировая отрасль называется одной из наиболее перспективных в контексте быстрого наращивания зарубежных поставок. Тем не менее, российский масложировой рынок испытывает определенные сложности — в частности, с точки зрения обеспеченности переработчиков сырьем. Тем не менее, многие компании намерены наращивать переработку, а высокотехнологичные игроки, подобные группе компаний «ЭФКО»,— выходить на рынки новых продуктов.

— 19 апреля на сайте Масложирового союза была опубликована статья под названием «Российские заводы продолжают испытывать нехватку масличных». В ней констатируется, что ведущие масложировые холдинги планируют наращивать мощности по переработке масличных. В этом контексте также упоминается компания «ЭФКО». Расскажите, зачем «ЭФКО» увеличивает мощности к сезону 2019/2020, если известно, что на рынке России существует колоссальный дисбаланс между валовым сбором и наличием избыточных мощностей по переработке масличных?

— Действительно, такой дисбаланс в стране существует: совокупные мощности по переработке масличных составляют более 24 млн т при валовом сборе подсолнечника, сои и рапса в зачетном весе порядка 19 млн т в 2018 году. Но здесь есть одно «но». Дело в том, что часть перерабатывающих заводов, наверное, процентов 30, оснащена устаревшим оборудованием и весь сезон не может функционировать с номинальной мощностью.

Наше производство работает в течение всего года и оснащено современным оборудованием. И, если говорить о наращивании мощностей, то, в отличие от других переработчиков, которые строят новые заводы, нам не нужно покупать землю, подводить коммуникации. К нашим заводам проложена железнодорожная ветка, что значительно облегчает логистическую составляющую. Кроме того, все наши заводы по производству майонезов, бутилированного масла, жиров специального назначения, компонентов комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц нуждаются в сырье в виде подсолнечного, соевого и рапсового масел. Расположены эти заводы локально, соответственно, логистические затраты для внутренних передвижений минимальны. И территориальное расположение заводов очень удачное — Центральное Черноземье: основной объем подсолнечника выращивается в радиусе 350 км. Валовый сбор подсолнечника в 2018 году на этой территории составил 3,5 млн тонн, сои — 1,5 млн т.

У «ЭФКО» есть существенный повод для увеличения мощностей — это спрос на растительные масла внутри компании. Масложировая отрасль определяет развитие многих смежных сегментов: пищевой промышленности, кормопроизводства, семеноводства и прочих. Как я уже упоминал, мы производим много продукции для других отраслей, в которых растительные масла являются основным ингредиентом, — это бутилированные масла (ТМ «Слобода», Altero и другие — прим. автора), майонезы, компоненты комбикормов. К слову, наша компания заняла 1 место в категории «Майонез» по результатам 2018 года на рынке розничной торговли в России (по результатам исследования Nielsen RMS — прим. автора), а это увеличение объемов производства и продаж. Так вот, существующий дефицит масел нам приходилось докупать у сторонних переработчиков. После увеличения мощностей мы планируем закрыть эту нехватку.

— Расскажите подробней, где компания «ЭФКО» планирует увеличивать мощности и в каких объемах?

— К сезону 2019/2020 планируем расширить две производственных площадки в Алексеевке Белгородской области — это в первую очередь мощности ОАО «ЭФКО» по переработке подсолнечника. Сегодня мы перерабатываем на этом заводе 1,9 тыс. т в сутки, к осени планируем добавить 600 т. Итого получится 2,5 тысячи т подсолнечника.

Вторая площадка — это Алексеевский соевый комбинат, который введен в эксплуатацию в 2014 году и работает исключительно на отечественном, не генетически модифицированном сырье. Завод перерабатывает до 2 тыс. т сои в сутки, это 660 тыс. т в год. После модернизации производительность комбината также будет увеличена до 2,5 тыс. т в сутки. На нем мы производим соевый шрот как базовый, так и высокопротеиновый. Базовый пользуется большим спросом у свиноводов, высокопротеиновый — у птицеводов.

Таким образом, к новому сезону компания увеличит мощности по переработке масличных на 1,1 тыс. т в сутки или на 363 тыс. т в год.

— Михаил Иванович, вы упомянули о том, что выпускаете компоненты для комбикормов сельскохозяйственных животных и птиц. Расскажите, насколько данная продукция востребована животноводами?

— Сегодня развитие животноводства и птицеводства в России характеризуется ростом поголовья и продуктивности сельскохозяйственных животных. Это напрямую связано с увеличением доли белковых составляющих в кормах, а следовательно и с ростом потребностей в компонентах для комбикормов из масличных культур. По мнению экспертов, наибольший результат в развитии отечественного животноводства ожидается в свиноводстве, это направление прибавит порядка 5% в год. Птицеводство также является перспективным сегментом с прогнозируемым развитием порядка 2-3 % в год. Для нашей компании это создает дополнительные рынки сбыта. В рамках бизнес-сегмента «Переработка масличных семян и реализация сельхозпродукции» ГК «ЭФКО» реализует соевые шрот, масло и оболочку; подсолнечный шрот, рапсовые шрот и масло. Недавно выпустили новый продукт также на основе растительных масел — защищенный от распада в рубце коров сухой растительный жир, который повышает энергетическую ценность рационов и продуктивность крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных.

Развитие животноводства наблюдается и в ЦФО, например, в 2018 г на сельскохозяйственных предприятиях производство скота и птицы (на убой в живом весе — прим. автора) составило более 5 млн т, в то время как в 2005 году всего 960 тыс. т.

В одной только Белгородской области — лидере отрасли животноводства, где и планируется увеличение мощностей, производство скота и птицы в 2018 г. составило более 1,5 млн т, а это первое место в РФ. Поэтому потребность в кормах высокая. Мы это видим и по объемам наших продаж: с 2005-го по 2018 год они увеличились в 2,5 раза по подсолнечному шроту; с 2014-го по 2018 год в 2,6 раза по соевому шроту. Несмотря на «молодой возраст», Алексеевский соевый комбинат уже во второй год работы вышел на первое место в ЦФО по объемам продаж и на второе место в России. Поэтому смело можно сказать, что наши компоненты для комбикормов животноводами очень востребованы.

— Какие тенденции наблюдаются в масложировой отрасли?

— В апреле мы с коллегами участвовали в Масложировой конференции, на которой эксперты отмечали, что у отрасли есть необходимые резервы, чтобы закрыть потребности сектора переработки в сырье за счет расширения посевных площадей, изменения структуры севооборота в пользу масличных культур, а также увеличения урожайности. В этом направлении наша компания тоже активно и давно работает. Например, в 2016 году ввели в эксплуатацию комплексный селекционно-семеноводческий завод по производству высокопродуктивных семян сои и других сельскохозяйственных культур. Завод имеет все возможности для качественной обработки бобов сои: доработки семян (очистки, калибровки), протравки, инокуляции и упаковки. Все стадии подготовки семян вплоть до выпуска готовой продукции проверяются испытательной лабораторией. В течение нескольких лет наша компания ведет планомерную работу с сельхозтоваропроизводителями в области агрономии, осуществляются проекты авансирования, оказывается агротехнологическое сопровождение посевов.

— Является ли ваша компания участником национального проекта по экспорту сельскохозяйственной, в том числе и масложировой, продукции?

— Да, это долгосрочная перспектива всей масложировой отрасли России — до 2024 года необходимо нарастить объемы производства сырья с 21 млн т до 35,5 млн т, и наша компания ориентирована на данную программу, которая в том числе обуславливает расширение нашего производства.

Компания «ЭФКО» давно экспортирует подсолнечное масло в европейские страны и страны Ближнего Востока — рынки сбыта у нас отлажены, и мы заинтересованы в выходе на рынки новых продуктов: рапсового и соевого масел, растительных шротов. По итогам 2018 года мы значительно нарастили объем экспорта подсолнечного масла — общий объем экспорта нашего холдинга по сырому подсолнечному маслу увеличился в 1,5 раза, по сравнению с 2013 годом, по бутилированному фасованному маслу — в два раза.

Подводя итог нашей беседы, хочу отметить, что увеличение мощностей по переработке масличных для нашей компании вполне закономерно и оправдано как тенденциями в отрасли, так и внутренними интересами компании.