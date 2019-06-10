Инвестиции дают рост

В Тамбовской области реализуются порядка 300 инвестиционных проектов, которые находятся в разной степени завершения. Доля инвестиций в валовом региональном продукте по итогам 2018 года составила 35%, значительно превышая средний уровень по стране (25%). Создание в областной администрации управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности, системные действия по улучшению инвестиционного климата и формирование новых инвестплощадок позволяют прогнозировать сохранение этого позитивного тренда в перспективе.

Драйвер экономики

Мощным драйвером региональной экономики традиционно является агропромышленный комплекс, где производится около 30% валового регионального продукта. Общий объем инвестиций в АПК Тамбовской области в 2018 году составил 35,8 млрд руб. Вложения частных инвесторов оказались сопоставимы с годовым доходом регионального бюджета – 44 млрд руб.

По данным управления сельского хозяйства области, самыми крупными по объемам инвестиций и степени значимости для развития экономики Тамбовской области называет строительство тепличного комплекса в Мичуринском районе, который реализует ООО «Тепличный комбинат «Мичуринский». Площадь теплиц составит порядка 90 га, предполагаемый объем инвестиций за весь период – более 20 млрд руб., проектная мощность до 100 тыс. тонн в год.

Еще один крупный проект - реконструкцию сахарного и маслобойного заводов в Кирсановском районе с объемом инвестиций 20 млрд руб. реализует ООО «Кристалл». После реконструкции сахарный завод сможет перерабатывать до 20 тыс. тонн свеклы в сутки, а маслобойный завод – до 3 тыс. тонн подсолнечника.

«В общей сложности можно перечислить около 22 инвестпроектов, которые являются определяющими для настоящего и будущего АПК региона», - говорит вице-губернатор Сергей Иванов.

В сфере животноводства — это строительство третьей очереди производственного комплекса ООО «Тамбовский бекон» компании «Русагро». По завершении проекта мощности предприятия увеличатся на 70%. В 2018 году на полную мощность – 150 тыс. тонн продукции вышла «Токаревская птицефабрика» группы компаний «Ресурс», реализованы инвестпроекты и в молочном секторе: ООО «Золотая нива» и ОАО «Голицино» построили две молочно-товарные фермы мощностью более 400 голов КРС.

Реализуя масштабные проекты в аграрном секторе, регион ориентируется не только на внутреннее потребление произведенной продукции, но и на общероссийский рынок. Инвесторы охотно идут в АПК Тамбовщины еще и потому, что власти и на стадии подготовки бизнес-плана, и в процессе согласования его в различных инстанциях подробно информируют о мерах государственной поддержки, которые проект может получить. И федеральных, и региональных. Как рассказывают в сельхозуправлении, самая востребованная мера – возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. В 2018 году федеральный бюджет по данному направлению выделил Тамбовской области почти 2 млрд руб. Еще 312 млн руб. добавил региональный бюджет. Все средства в полном объеме доведены до получателей.

В 2019 году началась реализация еще трех крупных инвестпроектов. Строительство рыбоводного комплекса в Мичуринском районе осуществляет ООО «Рыбный Восход», строительство завода по глубокой переработке зерна в г. Уварово ведет ООО «Ладесол-Тамбов». ООО «Тамбовский оптово-распределительный центр» приступило к созданию межрегионального транспортно-логистического центра по долговременному (до 9-10 месяцев) хранению и первичной переработке плодоовощной, молочной продукции, мяса и мясопродуктов, рыбы и морепродуктов в городе Котовск.

Руководство Тамбовской области рассчитывает, что интеграция региона в систему сквозной научно-производственной кооперации, реализуемую Миннауки и Минсельхозом России (в области уже создана первая очередь цифровой платформы агропрома) даст новые возможности инвесторам.

В своем отчете перед депутатами областной думы губернатор Александр Никитин подчеркнул: «Считаю цифровизацию АПК технологическим стержнем нашей стратегии. Именно она поможет обеспечить необходимый прорыв».

Как отмечают эксперты, доминантная роль сельского хозяйства в региональной экономике имеет и оборотную сторону «медали», имея в виду действующий для этой отрасли льготный налоговый режим. Ключевых налоговых поступлений в областной бюджет либо нет совсем, либо они производятся в незначительном объеме. Тем не менее, власти региона не только не сворачивают бюджетные затраты на создание необходимой для реализации инвестпроектов инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуры, но и увеличивают их. «Через наши новые инструменты, такие как индустриальные парки, территория опережающего социально-экономического развития, путем предоставления региональных налоговых льгот (по налогу на прибыль в региональной части, по налогу на имущество и земельному налогу), мы создаем привлекательные условия для реализации крупнейших инвестиционных проектов», - подчеркивает Александр Никитин.

Увеличение же доходной части призвано обеспечить развитие других отраслей региональной экономики.

Индустриальный прорыв

За последние 3 года осуществлен ряд мер для преодоления определенных сложностей в развитии индустриальных отраслей промышленности. Как результат – промышленность Тамбовской области в 2017 году впервые за 5 лет показала рекордный прирост более 10%. За 2018 год индекс промышленного производства составил 114,4 % к уровню прошлого года. По этому показателю регион занимает первое место в ЦФО и четвертое место в России.

Объём промышленного производства по полному кругу производителей составил 177,7 млрд руб., с ростом к уровню прошлого года в 15,6%.

Такая динамика – результат эффективной инвестиционной политики. Объем инвестиций в основной капитал от индустриальных отраслей промышленности по полному кругу предприятий за 2018 год составил 5,5 млрд. рублей, или 109% к уровню прошлого года.

Александр Никитин: «Тамбовщина — лидер ЦФО по росту промышленности»

Фото: пресс-служба

В индустриальных отраслях промышленности реализованы значимые инвестиционные проекты. К примеру, ПАО «Пигмент» запустило производство импортозамещающей продукции в рамках реализации четырех инвестиционных проектов с объемом инвестиций около 1 млрд. рублей, ООО «КЗНМ» запустило производство импортозамещающей продукции в рамках реализации двух инвестиционных проектов, общей стоимостью более 400 млн. рублей. В рамках взаимодействия с НКО «Фонд развития моногородов» профинансировано строительство дороги к ООО «КЗНМ».

По информации управления по развитию промышленности и торговли области, на текущий год запланирована реализация ряда перспективных инвестиционных проектов. АО «ТАМАК» осуществляет инвестиционную программу по модернизации производства, что позволит увеличить объем экспорта ЦСП в 1,5 раза, а экспорт домов в 3 раза. ООО «БОРСА» реализует инвестиционный проект «Производство мягкой тканой полипропиленовой упаковки», ООО «Первая строительная компания» анонсировала начало строительства цементного завода. ООО «Котовский завод пластмасс» планирует реализацию инвестиционного проекта «Создание производства строительного полимерного полотна». ЗАО «Компания «Фарадей» планирует приступить к реализации двух перспективных инвестиционных проектов «Термощит» и «Расширение производства гражданской продукции». ООО «Геотехнологии» осуществляет проект «Организация производства химических продуктов мощностью 16 000 тонн переработки сырья в год». ТВРЗ АО «ВРМ» планирует реализовать проект по созданию нового типа плацкартных вагонов.

Проекты по модернизации действующих производств промышленных предприятий осуществляют АО «Милорем», АО «Прогресс», ООО «Тамбовские Литейные Технологии», ООО «Тамбовский завод грузоподъемных машин».

Новую динамику развитию промышленного комплекса Тамбовской области придадут созданные в регионе индустриальные парки, а также Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Котовск», полагает первый заместитель губернатора области Александр Ганов.

Наблюдательным советом территории опережающего социально-экономического развития «Котовск» одобрено 6 резидентов, с которыми уже подписаны соответствующие соглашения. Проводится работа по привлечению инвесторов - потенциальных резидентов в индустриальном парке «Уварово». Его якорный резидент строит крупный завод по глубокой переработке зерна. На межведомственных советах по инвестиционной политике рассмотрены новые крупные проекты общим объемом инвестиций свыше 11 миллиардов рублей.

В октябре 2018 года состоялось официальное открытие первого в регионе технопарка в сфере информационных технологий «Миэлта». Среди направлений его деятельности - технологии интернета вещей, электронное приборостроение, информационные и телекоммуникационные технологии.

«Созданные индустриальные парки позволят сформировать достаточно прочный запас инфраструктурных и производственных мощностей, сконцентрированных на локальной территории. Они помогут выстроить эффективные технологические цепочки увеличения добавленной стоимости, создать большое количество рабочих мест, в том числе рабочих профессий, а также будут стимулировать развитие потребительского рынка и рынка предоставления социально-бытовых услуг, помогая решать проблемы трудоустройства и развития моногородов», – говорит Александр Ганов.

По его словам, развитый оборонно-промышленный комплекс региона также активно модернизируется и трансформируется в новую интегрированную структуру, объединяющую ресурсы нескольких предприятий.

Строим вверх и вдаль

Развитие дорожного строительства и устойчивая работа транспортного комплекса – важнейшие составляющие развития экономики и инвестиционной привлекательности территорий. По данным управления автомобильных дорог и транспорта области, в 2018 году за счет средств дорожного фонда Тамбовской области введено в эксплуатацию около 197 км автодорог и более 113 погонных метров дорожных искусственных сооружений.

В Тамбове построено более 23 км новых дорог, на что из консолидированного бюджета было направлено более 871 млн руб.

Около 850 млн руб. из бюджета РФ и бюджета области направлено на реконструкцию 35 км автодорог для устойчивого развития сельских территорий.

В 2019 году на реконструкцию автодорог в сельской местности и объектам сельхозпроизводства и переработки в Петровском и Токаревском районах из областного дорожного фонда будет направлено около 600 млн руб.

«Прорабатывается вопрос строительства 3-х путепроводов через железнодорожные пути. Общий объем инвестиций составит около 1,5 млрд руб. Планируемый срок реализации данных инвестиционных проектов – 2020 год», - сообщил вице-губернатор Арсен Габуев.

Объектами инвестиций традиционно являются подвижной состав и инфраструктура автомобильного транспорта. В 2018 году парк МУП «Тамбовгортранс» пополнен 6 низкопольными автобусами на газомоторном топливе, приобретенными за счет бюджетных инвестиций в объеме 58,9 млн руб. Частными перевозчиками приобретены в лизинг новые автобусы. За счет частных инвестиций запущена автоматизированная система учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте области. В рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД» реализован ряд масштабных проектов по реконструкции пассажирской инфраструктуры. Реконструированы исторически ценные объекты - вокзалы станций Кирсанов и Тамбов (в 2019 году проводится 2 этап реконструкции: перрон и прилегающая территория). Значительные инвестиционные ресурсы концентрируются на обновлении основных фондов компании и технологической инфраструктуры в границах области. В 2018 году на данные цели инвестировано порядка 2 млрд руб.

По словам Арсена Габуева, в 2019 году за счет частных инвестиций планируется завершить модернизацию автовокзала «Северный» - одного из важных объектов автотранспортной инфраструктуры области. Проект по развитию сети газозаправочной инфраструктуры также будет осуществляться частным инвестором, который анонсировал начало строительства в Тамбове и Тамбовском районе в 2019 году нескольких заправочных станций с суммарным объемом вложений на первом этапе около 300 млн руб.

Основным инвестиционным проектом в сфере авиационного транспорта является выполнение работ по реконструкции аэропорта «Тамбов».

Что касается жилищного строительства, то инвестиции в эту отрасль также демонстрируют устойчивый рост. По данным управления градостроительства и архитектуры области, в 2018 году на территории области за счет всех источников финансирования построено и введено в эксплуатацию 859,14 тыс. кв. м общей площади жилья, или 102,4 % к уровню предыдущего года.

В 2018 году на территории Тамбовской области 24 застройщиками введено в эксплуатацию 37 многоквартирных жилых домов общей площадью 266,764 тыс. кв. м (136,3% к 2017 году).

Работа по интенсификации жилищного строительства будет продолжена и в ближайшей перспективе. Так, по итогам 2019 года планируется ввести в эксплуатацию не менее 932 тыс. кв. м. жилья, в том числе 200 тыс. кв. м. – многоквартирного жилья.

Инструменты благоприятствования

В области создана необходимая нормативная правовая база в сфере инвестиционной деятельности и действует система мер поддержки инвесторов, направленная на стимулирование инвестиционной активности в приоритетных отраслях региональной экономики. Она предусматривает различные виды государственной поддержки, гарантирует прозрачность всех процедур и обеспечение равных прав инвесторам.

Для стимулирования создания новых производств в области была создана структура развития и поддержки бизнеса, включающая Корпорацию развития области, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, Центр поддержки предпринимательства, Центр координации поддержки бизнеса, объединяющий Центр кластерного развития, Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга.

Реализован уникальный совместный проект администрации области и региональных институтов развития «Деловое пространство «Геометрия бизнеса». На территории делового пространства в режиме «одного окна» представлена вся необходимая инфраструктура поддержки бизнеса региона, а также открыты окна МФЦ и прочих необходимых для деятельности предпринимателей организаций.

Значительной помощью инвесторам станет заключенное администрацией региона соглашение о сотрудничестве с фондом «Сколково». Был проведен совместный конкурс инновационных проектов для черноземных компаний, идет работа по созданию Центра компетенций в сельском хозяйстве, бизнес-акселерационных центров для стартапов. В регионе разрабатывается единая IT-платформа аграрного рынка. В тестовом режиме был запущен новый инструмент для инвесторов - интерактивная инвестиционная карта Тамбовской области. Реализуются и многие другие проекты.

Тем не менее, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами облдумы, губернатор отметил, что считает темпы роста объема инвестиций недостаточными. «Я даю поручение «коренным образом пересмотреть подходы к привлечению крупных инвесторов, отрегулировать, если необходимо, инвестиционное законодательство, предложить новые механизмы увеличения инвестиционной привлекательности региона», - заявил глава региона. По сообщению пресс-службы обладминистрации, на 2019 год уже запланированы масштабные мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности.

Александр Никитин уверен, что в области имеется реальный потенциал дальнейшего роста объемов инвестиций. За 2018 год регион достиг общего исполнения целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ до 99%. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ область на протяжении четырех лет, с момента основания рейтинга, удерживает позиции в первой двадцатке. По четырем показателям рейтинга опыт региона отражен Агентством стратегических инициатив в сборнике лучших региональных практик повышения инвестиционной привлекательности. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Тамбовщина входит в десятку регионов с наименьшим уровнем инвестиционных рисков. Следовательно, наиболее комфортные условия для реализации инвестиционной политики созданы. Остается их только использовать с максимальной эффективностью.