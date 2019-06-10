Конверсионная инициатива БЗПП

Группа разработчиков специального конструкторского бюро БЗПП во главе с руководителем проекта – генеральным директором предприятия Вячеславом Поярковым провела в Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко презентацию опытного образца инсулиновой помпы. Компактное устройство создано в рамках программы конверсии на предприятиях, работающих для оборонной промышленности. Разработка болховских электронщиков вызвала большой интерес у представителей академсообщества.

За схемотехнику и программирование нового медицинского устройства отвечал инженер-конструктор СКТБ Роман Черников. Он подчеркнул, что первая российская инсулиновая помпа имеет принципиально более совершенные характеристики, чем зарубежные аналоги. Она уже сейчас легче и удобнее, чем швейцарская или американская инсулиновая помпа. Инженер-конструктор, программист Юрий Дюжий уточнил, что вес ее сегодня составляет 75 граммов (зарубежная 100). Отмечены преимущества разработки болховчан по уровню управления, эргономике, дизайну и очень существенные — по цене. На первом этапе стоимость такой помпы просматривается в пределах 100 тыс. руб. (зарубежные аналоги 150-300 тыс. руб.), на втором этапе — до 70 тыс. руб. при выпуске 130-150 тыс. помп, а именно такова потребность внутреннего рынка согласно данным Государственного (Федерального) регистра больных сахарным диабетом.

Фото: Коммерсантъ

Авторы разработки, в числе которых также заместитель главного инженера Андрей Малков, сделали медустройство универсальным — не только для инсулиновых инъекций, но для введения любых препаратов, когда требуется точность микродозы, в том числе и в косметологии.

«Следующий этап — разработка микродвигателя. Пока используем зарубежный. Есть планы наладить производство микродвигателей и микронасосов, которые используются в помпе, как комплектующих для продукции предприятий приборостроения. Так что можно сказать, что с созданием первой отечественной инсулиновой помпы мы открываем у себя новое направление — выпуск наукоемкой продукции гражданского назначения, выполняя задачу конверсии на предприятиях, работающих для оборонной промышленности», — рассказал Вячеслав Поярков.

В кулуарах встречи у гендиректора БЗПП спрашивали, почему научно-конструкторская мысль на предприятии вдруг потекла в непривычное для профиля завода русло. Примечательно, что идея создания инсулиновой помпы на предприятии, специализирующемся на приборостроении, электронных компонентах для оборонной промышленности, машиностроении, оказалась из разряда эвристических. Руководитель БЗПП думал о путях решения задачи, поставленной перед предприятиями, работающими на оборонный комплекс — до 2030 года увеличить в своей линейке долю продукции гражданского назначения до 50%. Какие-то рабочие идеи возникали, но не захватывали. А эту, говорит, словно подсказали. Год назад, будучи в санатории, Вячеслав Поярков оказался за одним столом в столовой с человеком, который перед каждым приемом пищи задирал край рубашки и делал себе укол. Причем, как выяснилось, дозировку инсулина заправлял в шприц «на глазок». Эта встреча и предрешила, какое направление по гражданскому вектору развивать. Ученые, конструкторы ею загорелись, и вот результат — отечественная инсулиновая помпа готова к испытанию.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Медики высоко оценили инициативу БЗПП. Главный врач эндокринологического отделения детской областной больницы Тимофей Чубарев подчеркнул, что это медустройство особенно востребовано для детей, больных диабетом. А ректор медицинской академии Игорь Есауленко, отметив печальную тенденцию роста численности больных диабетом, констатировал, что инсулиновая помпа является хорошей альтернативой многократным ежедневным инъекциям инсулиновым шприцем или инсулиновой шприц-ручкой. Многие пользователи помп считают, что введение доз инсулина из помпы является более удобной и незаметной процедурой, чем инъекция. Кроме того, инсулиновые помпы могут предоставлять точные сведения об использовании инсулина благодаря меню истории.

Хорошо понимая важность создания этого импортозамещающего медустройства, Игорь Есауленко выразил готовность помочь разработчикам выйти на контакт с руководством Всероссийского центра эндокринологии с тем, чтобы обрести там профессиональных кураторов реализации проекта.

Разработчики готовят письмо с подробным описанием параметров своего изделия, прикладывают бизнес-план. После всех необходимых согласований и получения разрешительной документации организация производства предполагается в два этапа. В рамках первого — выпуск инсулиновой помпы на базе комплектующих импортного производства. На втором этапе — запуск производства комплектующих непосредственно на Болховском заводе полупроводниковых приборов. Для серийного выпуска продукции потребуется закупить оборудование, подготовить цеха, специалистов. Согласно бизнес-плану объем инвестиций может составить не менее 120 млн руб. Разработчики отечественной инсулиновой помпы поставили перед собой задачу сделать так, чтобы к ней подходили и импортные, и отечественные расходные материалы, «равно как наши “расходники” подходили бы и к импортным помпам».

Вячеслав Поярков, будучи опытным топ-менеджером, благодаря которому БЗПП не только выжил в «штормах» 90-х, но и является поставщиком уникальных комплектующих для космической и оборонной промышленности, «блиц-крига» не ожидает: «Путь предстоит тернистый и, наверное, долгий. Потому что в России сложно пробивать стену, выстраиваемую чиновниками.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сопротивление среды — обычное дело для новаций. В 2013 году, когда отечественный инсулин только начали производить, он вызывал вопросы, а сейчас российскому инсулину повсеместно отдается предпочтение по качеству. Понятно, что и путь к потребителю отечественной помпы тоже не будет усыпан розами. Но предприятие инвестирует в наукоемкую инновационную продукцию собственные средства, хотя понимает, что цикл от создания до внедрения и серийного производства достаточно длинный и быстрого возврата инвестиций ожидать не приходится. Идет на это, потому что дело благое.

АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» (АО «БЗПП») ведет свою историю с 1968 года. Специализируется на приборостроении, выпуске электронных компонентов для оборонной промышленности, машиностроении. Имеет специальное технологическое конструкторское бюро.

В полупроводниковом производстве, основном в структуре завода, выпускается 130 типов номиналов элементов электронной компонентной базы. В 2012 году на предприятии открыли цех по производству кристаллов, используемых в технологии изготовления полупроводниковых приборов.

Фото: Коммерсантъ

Машиностроительное направление по объемам производства уже конкурирует с основным – полупроводниковым. Полностью переоснащены цеха, закуплено современное станочное оборудование. В цехах машиностроительного направления выпускаются узлы и отдельные детали для железнодорожного транспорта, оснастка для строительных компаний. Производственно-техническая база позволяет обрабатывать детали диаметром до 1,6 метра и весом 2560 кг, а также изготавливать изделия с микронной точностью.