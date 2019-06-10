Эпоха официальных открытий

Первая половина 2018 года в регионах Черноземья запомнилась завершением целого пула инвестпроектов с совокупным объемом вложений до 20 млрд рублей. Среди запущенных предприятий — проекты от производства корма для животных до полностью роботизированного завода картона. В Минпромторге отмечают, что привлекательность региона для инвестора определяют три основных фактора: адекватность местных администраций, льготы и доступность кадров. Сочетать их, по мнению федеральных властей, удается в Воронежской области.

В Воронежской области с начала 2010-х стало традицией, что социально значимые инвестиционные проекты, обещающие создание большого числа высокопроизводительных рабочих мест, крупные отчисления в местные бюджеты и серьезный вклад в валовой региональный продукт, стартуют и официально завершаются запуском при публичной поддержке первого лица региона. Не стали исключением первые месяцы 2019 года, когда на встречах губернатора Александра Гусева с инвесторами были анонсированы несколько крупных проектов, а еще несколько — уже официально запущены с его участием.

В частности, 22 мая на Воронежском промышленном форуме господин Гусев и замглавы Минпромторга, бывший вице-премьер облправительства Алексей Беспрозванных открыли завод гофротары «Европак» австрийско-немецкого Pulp Mill Holding. В его возведение было направлено до 4 млрд руб.

«Привлекая инвесторов, мы нацеливаемся на то, чтобы предприятия всегда строились с наибольшим количеством высокопроизводительных рабочих мест. Здесь выручка на одного человека будет составлять 18 млн руб. в год. Безусловно, это хороший пример того, каким должно быть современное предприятие — малочисленным по персоналу, но высокопроизводительным. Поэтому нам их (предприятий — прим. издания) нужно много, чтобы занятость в Воронежской области была полной»,— отметил господин Гусев.

«Это просто красиво еще, помимо того, что нужно. Я опасаюсь назвать другое такое предприятие Воронежской области, у которого есть подобная производительность труда, поэтому, безусловно, это такой хороший пример»,— оценил проект губернатор.

В компании заявляют, что производство 188 млн кв. м картона в индустриальном парке «Масловский» сделает ее «лидером российского рынка». Региональные власти не исключают строительства еще одного предприятия холдинга в регионе.

Инвестиции с перспективой

«Мы надеемся найти взаимопонимание в вопросах строительства предприятия, прошу рассматривать нас как самых добрых партнеров»,— сказал глава региона. Чуть позже в беседе с газетой «Коммерсантъ» он добавил, что инвесторы рассматривают площадки в особой экономзоне «Центр», рядом с «Масловским», и на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск» в 150 км от Воронежа. «Параметры пока не определены, поскольку у проекта очень жесткие требования к инженерной инфраструктуре. Но мы очень верим, что он будет реализован, готовы поддержать»,— сказал губернатор. Второе предприятие Pulp Mill Holding в Воронежской области может стать поставщиком сырья для «Европака». На нем планируется перерабатывать макулатуру и вторсырье.

Открытие воронежского филиала завода по производству картона и упаковки "Европак" компании "Архбум" в индустриальном парке «Масловский». Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных высоко оценил работу воронежских властей с инвесторами: «За время существования индустриального парка “Масловский” сюда привлечено 17 резидентов и около 20 млрдруб. инвестиций. Объем вложений предприятия “Европак”, которое мы открыли сегодня, составляет порядка 4 млрд рублей, а в планах компании — и в дальнейшем рассматривать Воронежскую область в качестве площадки для размещения своих инвестиций». «Потенциал здесь очень большой, потому что Воронежская область обладает тремя ключевыми факторами: первое — это команда, которая здесь работает, профессиональная команда, ей инвесторы доверяют. Второе — существование разных форм инвестиционных площадок, и очень важно, что появилась особая экономическая зона, которая будет привлекать инвесторов. Третье — очень хороший кадровый потенциал»,— отметил замминистра.

Напомним, в сентябре 2018 года владеющий пятью целлюлозно-бумажными комбинатами в России и на Украине австрийско-германский Pulp Mill Holding завершил сделку по приобретению одного из активов воронежского производителя гофротары ООО «Европак». Европейская компания стала собственником почти достроенного в индустриальном парке «Масловский» производства 200 млн кв. м гофрокартона стоимостью более 2 млрд руб. Еще 1,5 млрд руб. Pulp Mill Holding вложил в закупку оборудования. Финансировал проект ВТБ. Планируется, что на полную мощность предприятие выйдет до конца 2019-го, выпустив за неполный год 130 млн кв. м гофротары. В 2020-м по проекту завод должен выпустить уже 188 млн кв. м коробок, получив более 5 млрд руб. выручки. В Pulp Mill Holding рассчитывают, что управляющая помимо воронежского еще тремя производствами гофротары в Подмосковье структура Архангельского ЦБК АО «Архбум» сможет стать самым крупным игроком профильного российского рынка с годовой мощностью в 1 млрд кв. м.

В конце мая немецкая компания Rhenus Logistics открыла в пригородном Рамонском районе Воронежской области логистический комплекс, выкупленный в сентябре прошлого года у обанкротившегося местного игрока рынка и после этого модернизированный и перезапущенный. Немецкая логистическая группа планирует использовать приобретенный с банкротных торгов Воронежской логистической компании (ВЛК) Александра Бакирова за 386,1 млн руб. комплекс для обработки и хранения семян.

По данным правительства Воронежской области, переформатированный логокомплекс состоит из склада площадью 20 тыс. кв. м, оснащенного фреш-камерой для хранения скоропортящихся продуктов, и офисных помещений на 2,5 тыс. кв. м. По словам генерального директора ООО «Ренус фрейт логистикс» Олафа Метцгера, комплекс под Воронежем является составной частью проекта «Шелковый путь Ренус», который связывает клиентов компании в Европе и Азии. Господин Метцгер заявил, что компания намерена «строить еще один складской комплекс в первую очередь для хранения семян»: «Будем также развивать под эгидой Российско-Германской внешнеторговой палаты проект таможенного “зеленого коридора”, чтобы облегчить импорт и экспорт грузов». Проект был реализован при поддержке губернатора Александра Гусева.

Вице-премьер облправительства Сергей Честикин отметил: «Развитие крупной складской инфраструктуры всегда дает дополнительный импульс для развития компаний, находящихся на территории Воронежской области, в том числе для того, чтобы выйти в другие регионы и за рубеж. Правительство Воронежской области приветствует появление новых инвесторов, готово оказывать поддержку и развивать плодотворное взаимодействие».

Аграрии строят по графику

15 мая вице-премьер правительства РФ, бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев вместе с Александром Гусевым запустил в Павловском районе комбикормовый завод группы «Агроэко».

Комбикормовый завод «Агроэко» расположен в 20 км от Павловска. Глава группы Владимир Маслов рассказал: «На павловском заводе работает линия по переработке сои, которая позволяет уничтожать антипитательные вещества и добиться лучшей усвояемости белка, а также увеличивает поедаемость корма поросятами — вкусовые качества улучшаются». Из 430 тыс. т продукции завода в год более 35 тыс. могут составить именно престартерные соевые корма. Объем инвестиций в проект составил, по словам господина Маслова, 2,6 млрд руб.

Затем губернатор и вице-премьер приняли участие в закладке камня по случаю начала строительства новой мясохладобойни компании “Агроэко”.

«Объект очень важен для Павловского района, для моногорода Павловск. Фактически “Агроэко” становится ключевым резидентом территории опережающего развития Павловска. Я думаю, что это будет хороший пример, которому последуют другие инвесторы. Во-первых, перед нами стоит задача замещения государственных инвестиций в инфраструктурные объекты, которые в последние годы достаточно много на территории области осуществлялись. Нам нужно заместить их коммерческими инвестициями, не только сохранив существующий объем общих инвестиций в экономику региона, но и наращивая их. Второй важный момент состоит в интенсификации процессов, связанных с переработкой сельхозпродукции, фактически это означает индустриализацию сельского хозяйства»,— сказал во время визита на предприятие Александр Гусев.

В январе с участием Александра Гусева группа «Эконива» Штефана Дюрра официально открыла четыре молочных комплекса в Бобровском и Лискинском районах. Как рассказал газете «Коммерсантъ» господин Дюрр, компания до конца 2019 года планирует запустить еще семь объектов в регионе.

Каждый из открытых в январе комплексов Эконивы» рассчитан на 2,8 тыс. голов, а также предусматривает площадки для выращивания молодняка. Мощность одного комплекса — 65 т молока в сутки, стоимость — около 2,5 млрд руб. Финансовыми партнерами «Эконивы» традиционно выступают Россельхозбанк и Сбербанк. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе открытия пообещал «Экониве» продолжение масштабной господдержки, а также отметил необходимость налаживания переработки молока в регионе.

Губернатор также считает, что «молочная отрасль не требует сейчас пристального внимания с точки зрения регулирования тех процессов, которые происходят»: «Опытным специализированным компаниям, которые знают, что и как делать, важно не мешать и оказывать те меры государственной поддержки, которые заявлены на федеральном и областном уровнях. Здесь отработанная система. Вторая часть задач — это все, что связано с переработкой и производством органической продукции. Тема новая, это требует и большего внимания, и больших усилий. Возможно, на старте потребуются отдельные программы, которые сейчас уже существуют и отработаны в рамках взаимодействия и по полеводству, и по животноводству молочному и мясному. Поэтому мы, не упуская из фокуса внимания уже налаженные, отработанные процессы, которые на территории области успешно функционируют, на новые задачи будем больше внимания обращать со стороны руководства».

По словам курирующего АПК областного вице-премьера Виктора Логвинова, за 2017 год в Воронежской области произведено около 900 тыс. т молока, в том числе 685 тыс. т — в сельхозорганизациях. На долю «Эконивы», по словам господина Логвинова, приходится 35% произведенного в регионе молока.

Планы доросли до заводов

В Липецкой области в особой экономической зоне регионального уровня (ОЭЗ РУ) «Данков» в феврале 2019 года открылся первый в России завод китайской компании Angel Yeast, которая является одним из мировых лидеров по производству дрожжей. Проект через местное ООО «Ангел ист рус» реализовывался с 2016 года, инвестиции составили 7 млрд руб. Предприятие будет крупнейшим в мире, заявил на встрече с врио губернатора Игорем Артамоновым президент компании Юй Сюэфен. На данковском заводе планируется производить по 15 тыс. т сухих и прессованных дрожжей в год. При этом, по данным пресс-службы региональной администрации, планируется вторая очередь.

Компания анонсировала производство еще в 2015 году. Продукция включает в себя спиртовые дрожжи, специальные пищевые дрожжи для фармацевтики и кормовые дрожжи. Производить их планируется микробиологическим способом. Завод обещает создать порядка 300 рабочих мест в районе.

В январе 2019 года в Знаменском районе Тамбовской области открылась молочно-товарная фермы на базе ООО «Золотая нива».Ферма рассчитана на 406 коров, объем инвестиций — 100 млн руб. Губернатор региона Александр Никитин, комментируя проект, призвал другие районы «тиражировать опыт открытия небольших современных ферм».

«Зарубежный опыт ведения молочного производства адаптирован на предприятии к тамбовским условиям. Все это способствует высокой производительности. Пример этого успешного опыта нужно тиражировать, он поможет избежать ошибок, неизбежных при становлении. Зачем выдумывать новые пути, если дорога уже проложена,— сказал господин Никитин.— Молочное производство и садоводство — два главных приоритетных направления в сельском хозяйстве региона, областной бюджет мы формируем с позиции поддержки этих двух ключевых направлений. В последние годы область достигла устойчивого роста производства молока, спад, который происходил за счет сокращения коров на личных подворьях, преодолен. Теперь мы уверенно идем в рост».

На сегодня, по данным обладминистрации, в Тамбовской области в сфере молочного скотоводства работают 38 сельхозорганизаций и более 160 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). По итогам первого квартала 2019 года сельхозпредприятия произвели 17,1 тыс. т молока — столько же, сколько и в прошлом году. КФХ произвели 5,9 тыс. т молока, что составляет 102,1% к аналогичному периоду 2018 года.

В Белгородской области в конце марта на площадке Оскольского электрометаллургического комбината состоялось открытие сталеплавильной научно-технической лаборатории с объемом инвестиций более 60 млнруб. Проект был реализован совместно с университетом МИСиС. Основным агрегатом лаборатории стала вакуумно-индукционная печь с загрузкой в 60 кг. Благодаря ей можно оперативно проводить опытные плавки в малых объемах, невозможные в промышленных 150-тонных печах на самом комбинате.

Также в лаборатории можно будет производить специальные стали и сплавы сложного состава. Присутствовавший на открытии губернатор Евгений Савченко сказал, что проект может стать «инновационным компасом для прокладки дороги в технологическое и конкурентоспособное будущее»: «Я хочу поблагодарить за создание этой лаборатории компанию “Металлоинвест” и всех сотрудников, которые создали эту площадку, с высоты которой видится будущее ОЭМК и, возможно, целой отрасли».

В начале апреля врио губернатора Курской области Роман Старовойт и президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник открыли в Пристенском районе Курской области производство кормов для домашних животных. По словам господина Старовойта, это «суперсовременное производство»: «Объем инвестиций в завод — более 4,8 млрд руб., а в целом компания уже вложила в Курскую область 25 млрд руб. Есть планы по развитию — еще 100 млрд руб. Завод будет работать на экспорт».

Запуск предприятия по промышленной переработке сельхозживотных и производству кормов холдингом «Мираторг» в Пристенском районе Курской области. Президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник (слева) и врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сейчас мы в Курской области выходим на следующий этап: инвесторы начинают вкладываться в глубокую переработку,— заявил на церемонии официального открытия господин Старовойт.— Качество выпускаемой здесь продукции, по крайней мере внешне, соответствует мировому уровню. Желаю, чтобы она понравилась домашним питомцам и в нашей стране, и за рубежом. А моя команда нацелена на то, чтобы создать максимально комфортные условиях для вхождения в регион бизнеса».

«У нас есть ряд интересных проектов,— отметил в ответ Виктор Линник.— Мы их обсудим, и, надеюсь, область поддержит нас льготным налогообложением, а также подведением электричества и дорог».

В конце января американская Honeywell официально открыла свое предприятие в особой экономической зоне «Липецк». Завод площадью 5,6 тыс. кв. м будет производить продукцию для систем автоматизации, пожарной и промышленной безопасности, защиты персонала и автоматической идентификации. Это третий по счету объект компании в России. Выход предприятия на полную мощность запланирован к 2020 году, объем инвестиций в проект — более 900 млн руб.

Honeywell — крупная корпорация, известная обслуживанием американских военных заказов: на них приходится около 10% выручки компании. Производит аэрокосмическую технику, системы автоматизации и контроля, химические материалы и высокотехнологичные системы для автопроизводителей. Общемировой штат компании — около 130 тыс. сотрудников.

«Мы предлагаем сделать Липецкий регион пилотным для компании Honeywell, потому что их технологии позволят сэкономить в домах и в бюджетных учреждениях до 30% тепла. Мы очень рассчитываем, что эти тепловые узлы помогут сэкономить бюджету 30%. Также мы предложили объемную установку газоанализаторов, которая позволит избежать событий, которые были в Магнитогорске: при обнаружении утечки газа они будут автоматически отключать стояки, и мы решим эту проблему с угрозой для наших жителей»,— сказал на открытии врио губернатора Игорь Артамонов.

Других крупных официальных открытий предприятий в Белгородской, Тамбовской, Орловской, Курской и Липецкой областях за первые пять месяцев 2019 года не было, но большое количество заявленных ранее инвестпроектов и активное участие в них местных властей позволяют ожидать успешного запуска новых производств в ближайшем будущем•