Продукция на выход

В развитии экспорта продукции из шести аграрно-промышленных регионов Черноземья наметился перекос. Традиционно власти стремились сохранять баланс в экспортных отгрузках между разными отраслями, хотя это и не всегда удавалось из-за высокого зарубежного спроса на российскую продукцию растениеводства. Теперь же структуру зарубежных отгрузок может разбалансировать федеральный курс на первоочередной экспорт продукции АПК и работа в рамках соответствующего проекта, цель которого — наращивание российского продовольственного экспорта с $23 млрд в 2018 году до $45 млрд в 2024-м. Шесть областей Черноземья должны стать ключевыми участниками этого проекта. В этих условиях власти регионов стремятся перенимать опыт Воронежской области, где губернатор Александр Гусев объявил курс на первоочередное развитие переработки.

За последний год власти регионов Черноземья значительно активизировали работу, направленную на участие местныхкомпаний в проекте «Экспорт продукции АПК». Экспортный потенциал заявляемых аграрных инвестиционных проектов зачастую становится залогом их поддержки со стороны властей. Тем не менее в меньшей степени это касается сырьевых, в первую очередь растениеводческих проектов. Чуть ли не единственное исключение — поддержка курскими властями планов ГК «Русский дом», основной вид деятельности которой — именно растениеводство. Компания не планирует глубокой переработки зерна, но намерена развивать экспортную инфраструктуру.

В основном же власти регионов стремятся развивать глубокую переработку (в том числе и зерна), чтобы экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Лидером в реализации этого курса в Черноземье стала Воронежская область. Тема развития экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью неизменно поднимается губернатором Александром Гусевым. В частности, выход воронежских сельхозтоваропроизводителей на зарубежные рынки обсуждался на недавней встрече с вице-премьером правительства РФ, экс-губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. На встрече было озвучено, что в 2018 году объем экспорта региональной продукции АПК составил $540,7 млн. Продукцию воронежских аграриев уже поставляют в Египет, Латвию, Швейцарию, Турцию, Нидерланды, ЮАР и другие страны. А на совещании 5 февраля в Туле, посвященном вопросам развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса России, Александр Гусев подчеркнул: «В Воронежской области создана надежная сырьевая база для успешного развития пищевой и перерабатывающей промышленности, и именно эти отрасли сегодня служат основой экспортного потенциала».

Масло потеснит зерно

Александр Гусев отмечает, что ключевой задачей для сельского хозяйства региона на ближайшую перспективу является выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, которая представляет интерес как для внутреннего, так и для внешнего рынков, поэтому привлечение инвестиций в строительство предприятий по глубокой переработке продукции сельского хозяйства является одним из важнейших приоритетов. По его словам, в Воронежской области для этого созданы комфортные условия.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежской области стартует реализация региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК», предусматривающей комплекс мероприятий по трем ключевым направлениям. Это создание новой массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий. Второе — устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки. Третье — создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК. В ближайшей перспективе в регионе стоит задача определить свою стратегию поддержки продовольственного экспорта исходя из его географического положения, специализации и ряда других факторов. В целом регион, согласно областной составляющей федерального проекта, должен нарастить экспорт с $453 млн в 2017 году до $1,12 млрд.

Власти Воронежской области не намерены сохранять текущую ситуацию со значительным доминированием зерна в структуре экспорта.

Согласно проекту Минсельхоза, в абсолютном выражении наибольший рост экспорта из Воронежской области должна показать масложировая отрасль (с $64 до $337 млн), в относительном — молочная (с $1 млн до $25 млн). Также планируется значительный рост экспорта мясной продукции и готовой пищевой продукции, прежде всего сахара и кондитерских изделий. В областном департаменте аграрной политики подчеркивают, что в региональной программе поддержки экспорта продукции АПК будет уделяться внимание не только традиционным экспортным направлениям (растениеводству и переработке его продукции), но и относительно новому — животноводству, несмотря на то что оно пока занимает незначительную долю среди продукции, отгруженной за пределы региона.

Большой потенциал для скорейшего завоевания зарубежных рынков имеют воронежские маслозаводы. В ближайшие годы главным драйвером роста воронежского экспорта может стать проект группы «Благо» Аркадия Фосмана по модернизации маслозаводов и строительству мощностей по хранению. Компания планирует модернизацию мощностей по гидратации растительных масел на двух воронежских маслозаводах — собственном в Верхней Хаве и арендуемом в Эртиле. Аналогичная модернизация запланирована на заводе в Армавире Краснодарского края, а в портах Новороссийска у компании могут появиться новые мощности по хранению. Все это должно увеличить объем экспорта компании на $436,9 млн.

По данным компании, в 2017 году «Благо» экспортировало продукцию лишь на $19,5 млн. Три завода «Блага» производят суммарно 315 тыс. т рафинированного дезодорированного масла в год. Примечательно, что модернизация мощностей по гидратации не приведет непосредственно к увеличению объемов производства, но гидратированное масло будет более привлекательным для экспорта, подчеркивают в «Благе». Требуемый объем инвестиций в проект и мощность новых хранилищ в Новороссийске в компании также оценитьзатруднялись, отметив, что ждут детального плана мероприятий со стороны правительства РФ.

Молоко течет на восток

Для крупнейших воронежских производителей молочной продукции— «Эконивы» и «Молвеста» — 2019 год становится важнейшей вехой: компании выходят на китайский рынок. «Эконива» Штефана Дюрра в 2019 году планирует начать экспортировать молочную продукцию в Китай с завода в Аннинском районе Воронежской области, сообщала пресс-служба компании. Объем поставок до конца года может составить 1,5 тыс. т. «В настоящий момент обсуждаются коммерческие и технические условия для начала совместной работы с китайскими партнерами»,— уточнили в пресс-службе. По словам Штефана Дюрра, предприятие уже сертифицировано для экспорта в Китай. Рынок страны бизнесмен оценил как «объемный, перспективный и наименее обеспеченный молоком» среди соседних стран.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

И «Экониву», и «Молвест» подталкивает к более активному выходу на китайский рынок успех их продукции на выставке SialChina 2019 в Шанхае. В ней приняли участие более 4 тыс. экспонентов. «Молвест» представил на выставке продукцию марки «Вкуснотеево» — сыры, сливочное масло, сливки и молоко. За три дня представители «Молвеста» провели около 200 переговоров, было подписано предварительное соглашение о сотрудничестве с одной из крупных дистрибьюторских компаний Китая. «Мы делаем ставку прежде всего на сыр, молоко и сливочное масло. Это те категории, которые мы могли бы возить в Китай уже в ближайшее время. Но заинтересованность в российских продуктах настолько велика, что не исключено, что мы создадим какие-то особенные наименования молочной продукции специально для китайского рынка»,— отметил заместитель генерального директора «Молвеста» Борис Дехаев.

Потребление молочных продуктов на душу населения в Китае в разы ниже, чем в европейских странах. Однако в последние годы оно увеличилось из-за растущей экономики страны. Потребление молока поддерживается на уровне государства: например, в Поднебесной существует программа «Школьное молоко». «В КНР стремительно растет благосостояние населения, и это сопровождается увеличением численности городских жителей и изменением традиционных вкусовых предпочтений,— отметил генеральный директор “Молвеста” Анатолий Лосев.— Молоко, которое раньше не являлось основой питания, постепенно становится востребованным продуктом. Это создает новые ниши и новые возможности для экспорта».

В Воронежской области «Эконива» и «Молвест» продолжают наращивать производственные мощности. 11 января 2019 года губернатор Александр Гусев принял участие в открытии сразу четырех молочных комплексов «Эконивы». «В экономике сельского хозяйства одновременное открытие четырех комплексов — явление очень редкое. Спасибо Штефану Дюрру за то, что он ведет в области такую активную инвестиционную политику,— отметил глава региона.— В ближайшие два года мы будем получать по три — четыре комплекса “Эконивы”». Губернатор подчеркнул, что власти продолжат оказывать поддержку компании.

Мясо смотрит за рубеж

Одновременно с молочной отраслью экспортные планы есть и у производителей мясной продукции. «Черкизово», в частности, с февраля 2019 года может поставлять в Китай продукцию воронежского «Лиско-бройлера». «Прогнозировать объемы поставок сейчас сложно, но ориентировочная цифра — не менее 1 тыс. тонн в месяц. В первую очередь речь идет о поставках куриных лап и других субпродуктов, то есть продукции, которая не особо востребована на внутреннем рынке»,— отмечал руководитель направления экспорта «Черкизово» Андрей Терехин, комментируя тему «Агроинвестору». Китайский рынок, напомним, был закрыт для российских производителей мяса птицы с 2005 года, после вспышек гриппа птиц. В начале ноября 2018 года были подписаны протоколы о взаимных поставках.

Серьезный экспортный потенциал есть и у важнейшего проекта воронежской свиноводческой группы «Агроэко», реализуемого в Павловском районе. 15 мая губернатор Александр Гусев и прибывший в регион с рабочей поездкой Алексей Гордеев приняли участие в торжественной церемонии закладки камня в честь начала строительства мясоперерабатывающего комбината ГК «Агроэко» в статусе резидента ТОСЭР «Павловск». Мощности будущей хладобойни — 600 голов в час, максимальная производственная мощность — 3,8 млн голов в год. Планируется производство новых категорий охлажденных полуфабрикатов для запекания, всего будет выпускаться 200 наименований продукции. Завод будет приносить в бюджеты района и области порядка 140 млн руб. налогов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выступая на торжественной церемонии, Алексей Гордеев отметил, что «приятно, когда открытие такого важного предприятия идет под звуки забивающихся свай»: «Уже понятно, что никуда не денется инвестор и все его партнеры, и объект мы доведем до конца. А объект уникальный как для Воронежской области, так и для страны в целом. И, конечно, для Павловского района это пример правильной диверсификации экономики, избавление в будущем от статуса “моногород”. Предприятие будет иметь тысячу рабочих мест. И сама инвестиция — почти 13 млрд руб.— говорит за себя, насколько это будет мощный экономический стимул для развития района и области». «И давайте пообещаем друг другу, что выполним все планы и этот объект станет одним из флагманов, в том числе выполняя задачу национального проекта развития экспорта, чтобы продукцию Павловского района могли потреблять не только в России, но и во всем мире»,— добавил Алексей Гордеев.

«Конечно, объект очень важен для Павловского района, для моногорода Павловск. Фактически “Агроэко” становится ключевым резидентом территории опережающего развития Павловска,—подчеркнул в ходе церемонии закладки первого камня Александр Гусев.— Я думаю, что это будет хороший пример, которому последуют другие инвесторы. И еще два важных момента мы решаем с компанией “Агроэко”. Первое — перед нами стоит задача по замещению государственных инвестиций в инфраструктурные объекты, которые в последние годы достаточно много на территории области осуществлялись. Наша задача — заместить их коммерческими инвестициями, не только сохранив существующий объем общих инвестиций в экономику региона, но и наращивая их. Конечно, такие объекты в 12–13 млрд руб. для нас крайне значимые, и мы такие проекты будем поддерживать. Второй важный момент — задача интенсифицировать процессы, связанные с переработкой сельхозпродукции, фактически провести индустриализацию сельского хозяйства».

Таким образом, крупный аграрный проект становится залогом развития целого района. «Показать все возможности территории опережающего социально-экономического развития на примере этого предприятия будет очень важно с точки зрения привлечения других инвестиций,— отметил на церемонии Александр Гусев.— Уже сейчас есть компании, которые заявились. И мы прорабатываем эти вопросы. Очень важно, что мы не теряем темпов привлечения коммерческих инвестиций в экономику области. И наша задача не только их сохранить, но и нарастить».

Все предпосылки для развития переработки в Воронежской области имеются, отмечают в областном департаменте аграрной политики областного правительства. Это сырьевая база, научный и кадровый потенциал, готовность областной власти поддерживать инвесторов и развивать отрасль. В бюджете региона на 2019 год заложено 750 млн руб. на поддержку глубокой переработки сельхозпродукции, особенно продукции растениеводства. Эти средства могут выделяться в рамках программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Воронежской области».

По проверенному пути

В большинстве других регионов Черноземья по-прежнему основную ставку делают на экспорт зерна. Исключением выступает Белгородская область, где растениеводство почти полностью превратилось в кормовую базу для развитого животноводства. В регионе действуют три вертикально интегрированные структуры по производству мяса птицы и восемь — по производству свинины. Область производит 12% от общероссийского объема мяса, а доля индустриальной мясной продукции региона в 2018 году достигла 20% от общего производства в стране. По данным профильного департамента, большинство белгородских предприятий выполнили требования по сертификации продукции для выхода на международные рынки, а некоторые из них уже поставляют свою продукцию на экспорт. Белгородская область как крупнейший производитель, имеющий позитивный опыт подготовки своей продукции для экспортных операций, готова стать пилотным регионом для продвижения отечественной продукции на зарубежные рынки, подчеркивали в департаменте.

Курские власти отмечали, что регион на протяжении последних лет также производит продукции намного больше, чем необходимо для внутреннего потребления. За пределы субъекта отгружается до 60% от произведенного объема продукции. При этом объемы вывоза превышают ввоз почти втрое. Главным образом Курская область экспортирует продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, а также зерно. Оно вывозится в основном в сопредельные регионы, в Беларусь, на Украину, в Азербайджан, Латвию, а также для концентрации в порты. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности активно осваивают рынок стран СНГ (Беларусь, Молдова, Казахстан, Абхазия), Европы, Ближнего Востока.Одним из крупных экспортеров в регионе является кондитерская фабрика АО «Конти-Рус». География ее продаж — более 30 стран, в том числе Китай, страны Ближнего Востока, Северной Африки. Доля кондитерских изделий на экспорт в общем объеме отгруженной продукции составляет порядка 30 тыс. т, или 34%. Кроме кондитерских изделий курские предприятия экспортируют гречневую крупу и хлопья быстрого приготовления, мясную, молочную продукцию, сахар и мелассу. К 2024 году планируется увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса региона в 2,3 раза в сравнении с 2017 годом. Должен значительно вырасти экспорт кондитерских изделий, мясной и молочной продукции, сахара и мелассы. Увеличению экспортного потенциала будет способствовать ввод в эксплуатацию ГК «Мираторг» мясохладобойни мощностью по убою свиней 4,5 млн голов и производству мяса до 500 тыс. т в год.

В 2018 году объем экспорта в Липецкой области рос более чем вдвое по сравнению с 2017-м. Такая динамика была обеспечена в первую очередь за счет поставок растительных масел, злаков, сахара, гранулированного жома, детского питания. Кроме того, на экспорт отправляется сахар, пиво, соки, вода, кондитерская продукция, макаронные изделия, мука, крахмал и другие товары. Продукция поставляется в Абхазию, Беларусь, Израиль, Азербайджан, Армению, Казахстан, Китай, США, Нидерланды, Швейцарию, Литву, Эстонию, Словакию, Монголию и другие страны. Предприятия-экспортеры Липецкой области в дальнейшем планируют увеличить товарную массу продукции, предназначенной для реализации на экспорт, и расширить географию экспортных поставок, подчеркивали в областной администрации. Оказание государственной поддержки в рамках областной программы поддержки экспорта, в том числе субсидирование части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции, должно будет «существенно этому способствовать». Представители крупных компаний уже выразили готовность предоставить плановые расчеты развития экспортных поставок выпускаемой продукции до 2024 года, в том числе в случае получения государственной поддержки.

Цель регионального проекта по поддержке экспорта продукции АПК в Орловской области — достижение объема экспорта в размере $150 млн к концу 2024 года (в 2017 году составлял $69 млн). По состоянию на начало декабря 2018 года Орловская область уже увеличила поставки за рубеж продукции АПК до $81,6 млн (на 29% к аналогичному периоду предыдущего года), следует из сообщения Минсельхоза. Помимо зерна регион экспортирует масло рапсовое, масло подсолнечное, сахар и овощи. Чтобы получить возможность поставлять продукцию за рубеж, предприятие должно быть внесено в реестр стран-экспортеров или в реестр Таможенного союза.

Глава Тамбовской области Александр Никитин считает наращивание экспортного потенциала главным вектором развития регионального АПК. По итогам 2017 года Тамбовщина экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму около $100 млн. В первой половине 2018 года экспорт продовольственных товаров и сырья из области вырос в три раза по сравнению с тем же периодом 2017 года. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные и животные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты. Согласно региональной программе поддержки экспорта продукции АПК, к концу 2024 года его объем должен достигнуть $252 млн. В области реализуется проект по глубокой переработке зерна, строятся новые животноводческие комплексы, модернизируются предприятия сахарной отрасли. В числе перспективных направлений также обозначен экспорт соевого масла, брендированных экологически чистых продуктов и кондитерских изделий.

Таким образом, продукция агропромышленного комплекса в ближайшие годы будет составлять основу экспортных отгрузок из регионов Черноземья. Но пока только воронежские власти сделали ставку на переработку как приоритетную отрасль, разработали профильную региональную программу и утвердили для нее финансирование. Это дает основания предполагать опережающее развитие отрасли по сравнению с другими регионами, что позволит Воронежской области стать одним из лидеров в рамках реализации программы экспорта продукции АПК