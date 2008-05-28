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18 октября, пятница
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Главные анонсы 18 октября
17/10
Минэкономики сообщило о резком росте ВВП
17/10
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
00:31
Патрушев заявил, что политика США грозит возвращением холодной войны
17/10
Курды согласились на режим прекращения огня на севере Сирии
17/10
СМИ сообщили о планах главы Минэнерго США подать в отставку
17/10
Великобритания может выйти из ЕС 1 ноября
17/10
Население России сократилось на 52 тыс. человек с начала года
17/10
Черногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн
17/10
Дело сбитого полицейским мальчика передадут в центральный аппарат СКР
17/10
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
17/10
Трамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8
17/10
Эрдоган и Пенс договорились о приостановке операции в Сирии
17/10
Трамп внес в Сенат кандидатуру Джона Салливана на пост посла в России
17/10
СМИ: курды не пропустили сирийских и российских военных в Ракку
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Тема
(обновлено: 17.10.2019)
Сочи-2014
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Международному олимпийскому комитету припомнили прошлые обещания
WWF обвиняет МОК в замалчивании экологических проблем
9
Россия выиграла Олимпиаду в Сочи
Спортивный арбитражный суд вернул спортсменам медали, а стране — первое место в командном зачете
5
Россия на бобах
Новые дисквалификации лишили ее первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады
6
МОК им судья
Все пробы российских спортсменов за последние шесть лет исследуют заново
1
В олимпийских делах не оказалось состава
Прекращены расследования, связанные со злоупотреблениями при подготовке к Олимпиаде в Сочи
46
Сильнодействующее следствие
Отчет комиссии WADA сделал олимпийскую дисквалификацию России весьма вероятной
18
«По честности олимпийского движения нанесен разрушительный удар»
Зарубежные СМИ — о докладе Ричарда Макларена о применении допинга в Сочи
36
Допинг под госконтролем
Независимая комиссия WADA обвинила Россию в масштабных нарушениях антидопинговых правил
70
WADA: Минспорта РФ и ФСБ покрывали допинг на Олимпиаде в Сочи
Онлайн-трансляция “Ъ”: главное из доклада об ОИ-2014 и реакция российской стороны
6
Президент ОКР обратился к главам МОК и WADA
перед сегодняшним докладом комиссии WADA с допинговыми разоблачениями участников Олимпиады в Сочи
16
Олимпийское отстранение россиян поддержат десять стран
после публикации нового доклада WADA о допинге на Играх-2014 в Сочи
Здоровый спорт
5
Джихад нон грата
Эксперты МКГ выяснили, как спецслужбы РФ уберегли сочинскую Олимпиаду от боевиков
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия