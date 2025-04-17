Путин заявил о содействии Катара в получении права провести Олимпиаду в Сочи
Президент России Владимир Путин вспомнил, как эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани помог РФ получить право на проведение зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Об этом он заявил на переговорах в Москве.
Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в Кремле
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Я помню очень хорошо, как вы, ваше высочество, причем вы лично этим занимались, оказывали нам содействие в получении права проведения зимних Олимпийских игр в Сочи»,— обратился господин Путин к эмиру Катара.
Ранее Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил Россию за помощь в проведении чемпионата мира по футболу, который прошел в Катаре в 2022 году.