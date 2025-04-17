Путин заявил о содействии Катара в получении права провести Олимпиаду в Сочи

Президент России Владимир Путин вспомнил, как эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани помог РФ получить право на проведение зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Об этом он заявил на переговорах в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я помню очень хорошо, как вы, ваше высочество, причем вы лично этим занимались, оказывали нам содействие в получении права проведения зимних Олимпийских игр в Сочи»,— обратился господин Путин к эмиру Катара.

Ранее Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил Россию за помощь в проведении чемпионата мира по футболу, который прошел в Катаре в 2022 году.

Таисия Орлова