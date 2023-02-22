Олимпиада освобождается от залогов

Семья экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева может вывести объекты, построенные в Сочи к Олимпиаде 2014 года, из-под залоговых обязательств перед ВЭБ.РФ. Речь идет о портфеле недвижимости стоимостью не менее 42 млрд руб. В случае успеха бизнесмен сможет участвовать в других крупных проектах, а ВЭБ.РФ — избавится от проблемного долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ткачев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Ткачев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Компания семьи Александра Ткачева в рамках реструктуризации бизнеса может вывести построенные к Олимпиаде в Сочи объекты из-под залоговых обязательств ВЭБ.РФ, рассказали два источника “Ъ” на рынке. Еще один собеседник “Ъ” говорит, что речь идет о перекредитовании в другом банке, которому и перейдут залоги. В ВЭБ.РФ и группе Mantera (управляет гостиничными активами Александра Ткачева) от комментариев отказались.

В случае перехода обязательств к другому банку, по словам руководителя юридического департамента консалтинговой компании «Юстиком» Вероники Литвиненко, ВЭБ.РФ выгоднее создать с будущим кредитором синдикат, выступая поручителем. Такой вариант, по ее словам, позволит госкорпорации выручить значительно больше средств, чем по текущей ставке «олимпийских» кредитов в 2,5%.

Партнер юридической компании Legal Plant Евгений Пугачев считает, что заемщику выгоднее было бы полностью снять залоговые обременения без перекредитования в других банках. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин полагает, что речь может идти и о замене залогового имущества.

Частью вывода объектов из-под залогов может быть сделка, недавно согласованная Федеральной антимонопольной службой. Она подразумевает, что ООО УК «Терра Эссет Менеджмент», ЗПИФН «Технологии гостеприимства» получают контроль над АО «Сочи Парк», ООО «Сочи Парк Отель» и НАО «Красная Поляна», на балансе которых находятся олимпийские объекты семьи Александра Ткачева. Согласно Kartoteka.ru, все эти юрлица контролируются структурами господина Ткачева.

«Сочи Парк Отель» владеет отелем на 2,9 тыс. номеров в Имеретинской низменности. «Сочи Парк» управляет тематическим парком на 25 га с аттракционами и отелем-замком «Богатырь» на 293 номера. НАО «Красная Поляна» управляет одноименным курортом с трассами и отелями на 2,8 тыс. номеров в горной части Сочи. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отмечает, что средняя стоимость номера в Сочи сейчас составляет 7–12 млн руб., горнолыжной инфраструктуры — около 225 млн руб. Исходя из этой оценки весь олимпийский портфель Александра Ткачева можно оценить минимум в 42 млрд руб.

Зимняя Олимпиада в Сочи прошла в феврале 2014 года. Возглавлявший тогда ВЭБ Владимир Дмитриев сообщал ранее, что общий объем финансирования, выделенный госкорпорацией на объекты в Сочи, составил 240 млрд руб. В общей сложности ВЭБ финансировал 17 олимпийских объектов, большинство этих кредитов после Игр были реструктуризированы с пролонгацией сроков погашения. В частности, кредиты «Красной Поляны» реструктуризировались по инициативе самого ВЭБ.РФ из-за риска дефолта заемщика (см. “Ъ” от 6 декабря 2017 года).

Исходно кредиты на олимпийские объекты выдавались на рыночных условиях, но постепенно ставка по ним снизилась до 2,5% и предполагала отсрочку по выплате тела долга, говорит источник “Ъ”. По его словам, общая сумма долга структур Александра Ткачева перед ВЭБ.РФ составляла около 50 млрд руб., из которых около 30 млрд руб. приходились на «Красную Поляну». Собеседник “Ъ” затруднился оценить реальную стоимость, за которую сейчас активы могут быть выкуплены у ВЭБ.РФ. Он полагает, что новая реструктуризация потребовалась структурам господина Ткачева перед вхождением в другие крупные проекты. Структуры бизнесмена действительно заявляли о планах участия в аукционе на приобретение УК «Архыз».

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Халиль Аминов