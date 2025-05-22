Сборная России окончательно лишилась победы в медальном зачете Олимпиады-2014

Сборная России окончательно потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это стало известно после постановления Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации и аннулировании его результатов в сезоне-2013/2014.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В феврале 2020 года в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что Евгений Устюгов завершивший спортивную карьеру, дисквалифицирован на два года за употребление допинга. В его пробе был обнаружен оксандрол. Также IBU отстранил российскую биатлонистку Светлану Слепцову. Спортсмены обжаловали это решение в CAS. В сентябре 2024 года их апелляции были отклонены, после чего они обратились в последнюю инстанцию — Федеральный суд Швейцарии.

Суд Швейцарии отклонил апелляции биатлонистов. Устюгов лишен золотой медали в командной эстафете на Олимпиаде-2014. Решение суда обжалованию не подлежит.

Таким образом, первое место в медальном зачете Олимпиады-2014 теперь занимает сборная Норвегии, которая завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Команда России переместилась на второе место, в ее активе 10 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Третье место у сборной Канады (10, 10, 5).

Таисия Орлова