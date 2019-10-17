Посттравматическую реабилитацию переоценили в суде

Городской суд Санкт-Петербурга изменил решение по иску парализованной Марии Комиссаровой (Чаадаевой), получившей тяжелую травму позвоночника во время тренировки на Олимпиаде в Сочи, к клинике доктора Блюма. Теперь вместо 40 тыс. руб. морального вреда спортсменке полагается 2 млн руб. Адвокат Марии Комиссаровой считает это серьезным шагом для российской судебной системы в области оценки морального вреда.

Мария Комиссарова, мастер спорта России международного класса, входила в состав олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Во время одной из тренировок на трассе спортсменка получила тяжелый перелом позвоночника со смещением, приведший к частичной потере способности двигаться. В иске Мария Комиссарова утверждала, что за время занятий в клинике восстановительной медицины доктора Блюма (ООО «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий») с мая 2014 по февраль 2016 года никаких улучшений состояния ее здоровья не произошло.

По мнению спортсменки, ей не была предоставлена достоверная информация о том, что оказываемые клиникой услуги не приведут и не могут привести к полному восстановлению после травмы. Изначально Мария Комиссарова требовала взыскать с реабилитационного учреждения 51 млн руб., потраченные на лечение, и 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Невский райсуд постановил взыскать с ответчика 40 тыс. руб. морального вреда и 20 тыс. руб. штрафа, отказав в остальной части требований.

Апелляционная инстанция частично изменила решение, принятое в феврале. Как рассказала “Ъ” адвокат Марии Комиссаровой Ирина Фаст, решение в части компенсации морального вреда увеличили с 40 тыс. руб. до 2 млн руб.

Также суд назначил 1 млн руб. штрафа клинике, признав факт существенного нарушения прав потребителя.

Ирина Фаст заявила, что после получения мотивировочной части апелляционного определения они собираются обжаловать решение в части компенсации убытков в кассации. При этом Ирина Фаст отмечает, что 2 млн руб.— существенная сумма для споров данной категории. Как заявляла адвокат в сентябре прошлого года, средний размер компенсации морального вреда за вред жизни и здоровью в России составляет 68,7 тыс. руб. На этом фоне решение городского суда Санкт-Петербурга можно считать прецедентным. «Это очень серьезный шаг, который говорит о готовности российской судебной системы оценивать моральные страдания и боль людей»,— уверена Ирина Фаст.

В отношении гендиректора клиники Евгения Блюма возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Месяц назад Александр Бастрыкин поставил ход его расследования на личный контроль. На данный момент Евгений Блюм имеет в деле статус подозреваемого. По версии следствия, он воспользовался посттравматическим состоянием девушки и, достоверно зная, что «современная медицина не достигла уровня, при котором возможно восстановление нарушенной функции организма при полученной спортсменкой травме позвоночника», ввел ее в заблуждение, после чего Мария Комиссарова передала ему более 27 млн руб. за заведомо неэффективное лечение.

Марина Царева, Санкт-Петербург