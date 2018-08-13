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13 августа, вторник
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00:01
Главные анонсы 13 августа
12/08
Организатор акции 17 августа сообщил об отказе мэрии Москвы согласовать шествие
12/08
На девушку, которую полицейский ударил в живот, составили административный протокол
12/08
Погибшие под Северодвинском ядерщики проводили испытания нового специзделия
12/08
Аргентинский песо обвалился на 30% после результатов воскресных выборов
02:59
Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным
02:44
Минпросвещения решило не вводить обязательный ЕГЭ для выпускников техникумов
02:24
Аэропорт Гонконга возобновил прерванную из-за протестов работу
01:59
Трамп считает, что взрыв под Северодвинском произошел при испытании «Буревестника»
01:41
Получившая известность после свадьбы дочери судья Хахалева займется научной работой
01:23
The Insider и Bellingcat заявили о попытке взлома со стороны ГРУ
00:55
Роскомнадзор потребовал от «Батеньки, да вы трансформер» удалить текст о суициде
00:30
Военнослужащего осудили на 6 лет за ущерб Минобороны на 471 млн рублей
00:13
Дональд Трамп обсудил торговлю и безопасность с Борисом Джонсоном
12/08
Минтруд предложил увеличить квоты для иностранных рабочих в Москве и Крыму
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Тема
(обновлено: 12.08.2019)
Раздел Каспия
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1
Прикаспийские страны ищут общее
Премьеры стран «пятерки» собрались на форум
1
«Это не результат выкручивания рук»
Посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков — о Конвенции о правовом статусе Каспия
5
Вода общая, дно договорное
Каспий разделили как смогли
4
Статус по морю гулял
Как президенты пяти государств решили судьбу Каспия
Ни море, ни озеро
Пять фактов о новом статусе Каспийского моря
«У Каспийского моря будет особый правовой статус»
Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин — о завершении 20-летних переговоров по Каспийской конвенции
2
Море для своих
Пять стран договорились о разделе Каспия
"Абсолютное большинство положений будущей конвенции уже согласовано"
Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин о перспективах урегулирования споров вокруг Каспия
1
Лаборатория Каспийского
Минкавказа разработало стратегию развития портов Дагестана и Астрахани за счет Ирана и Индии
2
Консенсус все никак не впадет в Каспийское море
Прикаспийским государствам опять не удалось договориться
«Россия и Казахстан могут начать разведку в рамках своих приграничных территорий»
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев поделили часть Каспия
Сергей Шойгу сверил прикаспийскую линию
Россия и Азербайджан подтвердили планы дружить армиями
"Большинство противоречий в ходе Каспийского форума снять не удалось"
Пять президентов подписали малька
Окончательно документ о разделе Каспия будет подан к столу через два года в Казахстане
"Договоренности, достигнутые на Каспийском саммите, — еще не тотальный прорыв"
Каспий делят на пятерых
Главы МИДов готовят региональный саммит
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Протесты в Гонконге захватили метро и аэропорт
Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ
Фотогалерея
Фото дня: 12 августа
Спасатели во время тайфуна в Китае, жертвоприношение в Пакистане, протесты в Индии и другие яркие кадры
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Акция протеста в Москве 10 августа
Как санкционированный митинг на проспекте Сахарова перешел в «мирные прогулки», а те — в задержания
Фотогалерея
Тайфун в Китае
Кадры из районов стихийного бедствия, где погибли более 40 человек
Фотогалерея
Матч особого режима
Как Павел Мамаев и Александр Кокорин сыграли в футбол в стенах колонии и победили
Видео
«Теперь ОМОН — главный хипстер Москвы»
Выступление Леонида Парфенова на митинге «Вернем себе право на выборы»
Фотогалерея
Курбан-байрам
Как в Москве отметили один из главных исламских праздников
Фотогалерея
Лучшие фото недели
Армейские международные игры в Кубинке, визит режиссера Квентина Тарантино в Москву и другие кадры
Видео
Штурм и задержание
Как оборонялся от силовиков и сдался властям экс-президент Киргизии
Фотогалерея
Протестный Гонконг
Как развивались события в Специальном административном районе Китая
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Увлечения и взгляды на жизнь премьера Италии Джузеппе Конте в 10 его цитатах
Подкаст «ЪFM. Карьера»: Как заработать на киберспорте?
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Как будет вести себя рубль
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Как девелоперы создают в Москве транспортную воронку
Почему судоходство на Волге садится на мель
Чем рискуют массовые инвесторы на фондовом рынке
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия