Прикаспийские страны ищут общее

В понедельник в Туркменбаши стартовал первый Каспийский экономический форум, собравший глав правительств прикаспийской «пятерки» — России, Туркмении, Азербайджана, Казахстана и Ирана. На нем министры экономики пяти стран договорились подготовить план усиления экономического сотрудничества, направленный на кратное увеличение товарооборота. Главы правительств обсуждали более глобальные темы: от развития традиционной энергетики до более современных рецептов развития, включая создание каспийского инновационно-технологического города для совместных разработок.

Предложение проводить Каспийский экономический форум президент и глава правительства Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул на прошлогодней августовской встрече глав государств прикаспийской «пятерки». Напомним, на том же саммите в казахстанском Актау была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которая готовилась с 1996 года (Россия обещает ратифицировать этот документ в ближайшее время).

В повестке первого форума — создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономик Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность их различных отраслей. Пленарное заседание, впрочем, заявленной повестке отвечало лишь формально — главы правительств каждого из государств «пятерки» рассказывали больше о том, какие проекты реализуются на их территории и какими они видят перспективы развития Каспия.

Спектр тем, затронутых участниками заседания, был весьма широк: от освоения энергоресурсов и транспортной инфраструктуры до «иранофобии» в виде санкций США в отношении Тегерана и защиты каспийского тюленя.

Из выступлений следовало, что на экономическое развитие Каспийского региона главы правительств смотрят немного по-разному. Так, Гурбангулы Бердымухамедов считает, что именно «энергия Каспия должна стать основой динамического развития экономики» — по его мнению, увеличение добычи углеводородов может «принципиально поменять весь экономический ландшафт» региона и интегрировать его в глобальное экономическое пространство. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что «не только сырьевая составляющая должна определять экономический профиль наших стран» — конкурентоспособными страны делают цифровые технологии, чистая энергетика и рациональное природопользование, а также свободное перемещение товаров и услуг.

По мнению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, «государства региона, заняв проактивную позицию, могут стать точкой притяжения иностранного капитала». Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири залогом экономического развития назвал кооперацию — по его словам, на новый уровень региональную торговлю может вывести реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Более того, он высказался за создание организации экономического сотрудничества прикаспийских стран. Совместными могли бы стать и усилия в развитии цифровых технологий — Гурбангулы Бердымухамедов предложил образовать международный инновационный город Каспий. «В этой своеобразной лаборатории идей ученые, специалисты фундаментальной и прикладной науки прикаспийских и других государств вместе работают над созданием нового технологического плана для Каспия»,— всматривался в будущее туркменский лидер (не уточняя, где именно такой технологический центр может быть создан).

Пока же страны прикаспийской «пятерки» на уровне министров экономики договорились подготовить план усиления экономического сотрудничества в Каспийском регионе, предполагающий кратное наращивание товарооборота. По задумке Каспийский экономический форум будет проходить поочередно в каждой из стран региона. Хозяйкой второго форума планирует стать Россия — Дмитрий Медведев пригласил участников форума в следующем году в Астрахань.

Евгения Крючкова, Туркменбаши