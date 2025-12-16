Россия рассчитывает на ратификацию Ираном Конвенции о Каспии до лета 2026 года

Россия ожидает, что Иран ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря до следующего саммита прикаспийских государств, который пройдет в Тегеране в августе 2026 года. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«На очереди только Исламская Республика Иран... Мы очень рассчитываем на ратификацию Тегераном этой конвенции»,— сказал господин Лавров (цитата по сайту МИДа).

Министр иностранных дел напомнил, что все пять прикаспийских государств — Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан — уже подписали конвенцию в 2018 году, но Иран остается единственной стороной, не завершившей ее ратификацию.

Конвенция, подписанная на саммите в Актау в 2018 году, определяет правовой статус Каспийского моря как водоема, вопросы использования ресурсов и обеспечения безопасности которого решаются исключительно пятью прибрежными государствами.