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19:29
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
18:38
Омбудсмены России и Украины попросят президентов о помиловании задержанных
15:55
Госдума проголосовала за возвращение курилок в аэропорты
17:10
СБУ не нашла признаков вмешательства России в выборы в Верховную раду
14:52
ЦБ объяснил замедление инфляции дешевыми овощами
20:05
ЦИК не зафиксировал незаконной отбраковки подписей кандидатов в Мосгордуму
19:26
Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить изображение «непристойных действий» с флагом
19:16
Отели Турции снижают цены для российских туристов из-за низкого спроса
18:31
Кражу данных миллионов болгар «русскими» хакерами связали с покупкой американских истребителей
18:03
Сбербанк, ВТБ и ЦБ не будут участвовать в капитале биржи для подпавших под санкции компаний
17:49
Минфин назвал формальностью заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
17:28
Министр экологии Франции объявил об оставке из-за скандала
17:27
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
17:21
Тимошинина и Назин взяли серебро в командных прыжках в воду на чемпионате мира
17:12
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(обновлено: 22.11.2018)
Споры об изучении национальных языков
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Рустам Минниханов поставил точку в языковом вопросе
Президент Татарстана увидел «необходимые условия» для изучения русского и татарского
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Родной язык довел министра до Общественной палаты
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Татарские активисты вспомнили о суверенитете
День республики отметили митингом
2
Татарским активистам не разрешили критику закона о родных языках
Суд поддержал запрет митинга
10
Национальные языки подвели к третьему чтению
Госдума обновляет стандарты преподавания государственных языков
2
Всемирный конгресс татар отложил языковой вопрос
Съезд национальной организации обошелся без критики нового законопроекта
Закон о национальных языках готов ко второму чтению
Эксперты из Татарстана настаивают на учете своих поправок
4
Президентский совет хочет ответить на языковой вопрос
Но сам пока не пришел к единому мнению
Депутатам Госдумы пригрозили отзывом из парламента
Татарские общественники недовольны законом о языках
48
Родным языкам готовят новое расписание
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «Об образовании»
1
Татарские активисты требуют не рассматривать законопроект о языках
ВТОЦ не согласен с их изучением на добровольной основе
8
Национальные языки стоят на своем
Закон «Об образовании» могут исправить уже в весеннюю сессию
Верховный суд просят заняться татарским языком
Житель Татарстана пожаловался на факультативное изучение госязыка республики
7
Языки республик не станут обязательными для русских
Но резонансный проект Госдума перепишет
39
Минтимер Шаймиев просит Москву прислушаться к республикам
Госдума перепишет законопроект о добровольном изучении родных языков
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Автопилот
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Банкротства
Конференции
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Фотоагентство
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