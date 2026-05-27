Русский язык до каждого доведут

Власти определились, как будут сохранять и развивать русский язык в России и за ее пределами, а также поддерживать национальные языки народов страны. Согласно новому правительственному плану, для зарубежных специалистов-русистов будут введены поддерживающие гранты и стипендии. В России власти планируют актуализировать список нормативных словарей, проводить этнодиктанты и специальные семинары по «трудным случаям» при использовании языка.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство РФ опубликовало 27 мая план мероприятий по реализации основ языковой госполитики (утверждены указом президента в июле 2025 года). В нем представлено 120 пунктов, разделенных на три группы.

Первый блок мероприятий направлен на сохранение и развитие языка внутри страны. В него входят среди прочего «актуализация» списка нормативных словарей, проведение книжных выставок, ежегодные студенческие олимпиады по языкознанию и литературоведению, всероссийское тестирование по культуре речи и обучающие онлайн-семинары для сотрудников СМИ по «трудным случаям» в современном русском языке.

Второй блок посвящен работе по сохранению языков народов России. Для этого будет проведен мониторинг состояния и развития национальных языков, разработана единая методология их преподавания и создана единая линейка учебников, также запланировано проведение этнодиктантов.

Третий блок мероприятий нацелен на продвижение русского языка за рубежом. Для этого предлагается повышать уровень владения русским языком граждан, проживающих в СНГ, и создать для них свободный доступ к электронным ресурсам Российской государственной библиотеки. В представительства Россотрудничества и русские школы за границей будут поставлять учебную и художественную литературу на русском языке. Для иностранных граждан, работающих в области русистики, введут стимулирующие гранты, стипендии, а также стажировки в России с возможностью получения дополнительного профобразования.

Исполнители плана, среди которых как федеральные ведомства (Минобрнауки, Минкультуры, Минцифры, МИД, Россотрудничество), так и региональные власти, а также научные институты и общественные организации, будут ежегодно предоставлять отчеты о выполнении документа в Минпросвещения.

Несмотря на попытки ряда европейских стран продвигать культуру отмены в отношении России, русский язык продолжает использоваться как средство повседневного общения во многих государствах, в том числе в Прибалтике, Германии и на Украине, говорит доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Алексей Индриков. Более того, отмечает эксперт, русский язык постепенно развивается и в Латинской Америке, Бангладеш, Лаосе и Вьетнаме, что сохраняет за ним статус языка международного общения.

«В этом контексте особое значение приобретает работа с языком как носителем культурного кода. Важно формировать и закреплять в языковом пространстве образы и смыслы, позволяющие адекватно и полно представлять Россию на международной арене»,— полагает господин Индриков.

«Продвижение русского языка внутри страны ничуть не менее важно, чем за ее пределами,— добавляет ректор РГГУ Андрей Логинов.— Это необходимо для поддержания гражданского единства в многонациональной стране и обеспечения государственного суверенитета». Сейчас как в публичном пространстве, так и в разговорной речи преобладает смешение языковых стилей с тенденцией к стилистическому понижению, отмечает эксперт: «Речевой вольности значительно больше, чем демонстрации правильной речи, в том числе в основных СМИ». Также культуру речи понижают, по его мнению, кризис чтения качественной литературы и «публичность ошибок», так как теперь писать для широкой аудитории в соцсетях может каждый, не следя за грамотностью.

Господин Логинов уверен, что упор в сохранении высокого уровня речевой культуры должен делаться в первую очередь на детях и подростках. Для этого нужно увеличивать в школах количество уроков практической грамотности и развивать умение вести дискуссию и писать эссе, а также учить вдумчивому чтению. Отдельное внимание должно быть уделено в этой работе обучению мигрантов и их детей, так как знание языка помогает культурной адаптации, добавляет ректор РГГУ.

Полина Ячменникова