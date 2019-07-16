Европейский суд выучит татарский

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена жалоба директора казанской школы «Солнце» Павла Шмакова, который отказался по требованию властей сократить часы татарского языка, за что подвергся штрафу. Позднее он безуспешно пытался через суд отменить федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Господин Шмаков уверен, что госязыки республик должны преподаваться «в качестве обязательного, а не факультативного предмета», а учебное заведение «не должно подвергаться санкциям» за это.



Директор казанской школы-интерната «Специализированный олимпиадно-научный центр “Солнце”» Павел Шмаков подал жалобу в ЕСПЧ в связи с ограничением изучения татарского языка как второго государственного в республике. Господин Шмаков считает, что российские власти нарушили ст. 2 протокола 1 к Европейской конвенции о защите прав человека (право на образование), а также ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство), ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и ст. 14 (запрещение дискриминации) конвенции.

Напомним, татарский язык преподавали в Татарстане в обязательном порядке всем детям независимо от национальности с начала 1990-х годов. Однако в конце 2017 года эта практика была прекращена. По поручению президента России Владимира Путина в школах национальных республик начались проверки. В Татарстане прокуратура потребовала исключить татарский язык из обязательной части учебных планов. В 2018 году добровольность изучения национальных языков была закреплена законодательно. Госдума приняла поправки в закон «Об образовании», согласно которым изучение родного языка и государственных языков возможно только с письменного согласия родителей. При этом в качестве родного языка учащиеся могут выбрать русский язык.

В школе «Солнце» в Казани отказались изменять школьную программу. Господин Шмаков тогда заявил, что не будет сокращать уроки татарского языка до окончания учебного года, и безуспешно пытался оспорить требования надзорного органа. Директора оштрафовали на 10 тыс. руб. Господин Шмаков пожаловался в Верховный суд России. Он требовал признать недействующими отдельные положения ФГОС из-за того, что они не предусматривают обязательного изучения государственных языков национальных республик. Но суд не нашел оснований для включения государственных языков национальных республик в обязательную часть учебных планов, поскольку ФГОС «не препятствуют» изучению госязыка республики факультативно или в рамках предмета «родной язык».

В жалобе в ЕСПЧ господин Шмаков указал, что «предмет “татарский язык” не тождественен предмету “родной язык”»: «Для многих учеников школы татарский язык не является родным, что не должно быть освобождением от изучения предмета и дискредитировать его, так как он может быть реализован на территории субъекта в статусе “государственный язык”». По его словам, «отнесение государственного татарского» к необязательным предметам — “статусное ущемление (дискриминация) такого языка”»: «Мы имеем ситуацию, в которой доминирует единственный государственный язык — русский».

Директор школы сослался на ст. 68 Конституции РФ, которая признает за республиками «право устанавливать свои государственные языки», однако он указывает, что «существующие ФГОС не адаптированы под законодательство субъектов». Господин Шмаков считает, что татарский язык «должен преподаваться в качестве обязательного, но не факультативного предмета в том случае, когда образовательная организация принимает такое решение». При этом учебное заведение «не должно подвергаться санкциям за преподавание такого предмета». По мнению Павла Шмакова, в республиках «право на образование и его получение на государственном языке законодательно преследуется».

«Я рассчитываю, что жалоба будет принята. Для России мнение международного сообщества существенно»,— заявил вчера “Ъ” господин Шмаков. Он полагает, что ЕСПЧ назначит ему справедливую компенсацию, однако «дело не в деньгах»: «Если татарский язык сейчас не под угрозой исчезновения, то языки многих малых народов могут исчезнуть. Меры, которые приняты федеральным центром, делают ситуацию еще хуже». Господин Шмаков признал, что ранее в республике был «перегиб с тем, сколько было часов татарского и как он преподавался». «Но речь не об объеме, а об всеобщности. Пусть будет хоть два часа в неделю. Но главное, чтобы татарский язык знали все живущие в республике, а детей не делили на татар и русских»,— заключил Павел Шмаков.

Напомним, что ранее власти Татарстана настаивали на сохранении обязательного изучения татарского в школах республики как госязыка. Весной 2018 года против поправок в закон «Об образовании» выступил Госсовет Татарстана, направив отрицательный отзыв в Госдуму. Однако ко второму чтению татарстанские власти от претензий отказались, удовлетворившись тем, что «родной язык» останется в обязательной части программы. Президент Татарстана Рустам Минниханов признал, что новый закон создает «необходимые условия для изучения родных языков народов России».

«Мы согласились с тем, что в республике преподавание татарского языка для нетатар очень затруднено учебной программой. И необходимости для русского, чуваша, мордвина в изучении татарского языка в таком объеме, может быть, и нет. Нужна разговорная речь, более простое обучение через учебники»,— заявил вчера спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, подводя итоги работы парламента пятого созыва. Он напомнил, что первый президент республики, ныне госсоветник Минтимер Шаймиев инициировал создание полилингвальных школ в регионе, где дети будут обучаться сразу на трех языках — русском, татарском и английском. «Думаю, этот путь будут проходить и другие субъекты. Никто не хочет отказываться от родного языка»,— сказал господин Мухаметшин.

Кирилл Антонов