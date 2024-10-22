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Более 100 школ Бурятии полностью переведут на преподавание на бурятском языке

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что принял решение по углублению цифровизации материалов и средств обучения бурятскому языку. В связи с этим будет проведен эксперимент: более 100 школ переведут на преподавание школьных предметов полностью на бурятском языке.

«Это значит, надо перевести на бурятский все учебники, что потребует большого финансирования. Поэтому начинаем с перевода четырех учебников для первого класса: математики, окружающего мира, технологии и музыки. Поэтапно в течение нескольких лет охватим обучение на бурятском языке всех предметов начальной и средней школы. Одновременно стартует переподготовка и повышение квалификации учителей, которые будут по ним работать»,— уточнил господин Цыденов в своем Telegram-канале.

Министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков уточняет, что в эксперимент будет включено 106 школ, где «бурятский язык изучается как родной». Учебно-методические комплексы переведут на бурятский язык в течение 2025 года, а параллельно с этим «проведут обучение учителей начальных классов». Министр также отмечает, что обучение на родном языке по всем предметам практикуется в Татарстане, Якутии и других республиках.

Влад Никифоров, Иркутск

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