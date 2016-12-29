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01 октября, вторник
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12:39
Минздрав поддержал руководство онкоцентра имени Блохина в споре с врачами
14:10
Умер раненный в Москве полковник Следственного комитета
14:50
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
13:07
Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневки
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В Москве простились с Марком Захаровым
14:36
Сечин рассказал Медведеву о рекордных дивидендах «Роснефти»
14:29
Swedbank уволил трех топ-менеджеров в Эстонии на фоне скандала с отмыванием
14:15
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до уровня 2009 года
14:04
Полиция в Гонконге впервые применила оружие для разгона протестующих
13:57
Основатели Rip Curl продали компанию ритейлеру Kathmandu
13:47
ВТБ снизил ставки по кредитам
13:44
Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
13:27
«Интерфакс» сообщил о возбуждении дела из-за отравления едой из автоматов Healthy Food
13:25
Умер фотограф Александр Награльян
13:17
На перепись населения потратят 33 млрд рублей
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(обновлено: 01.10.2019)
Дело о стрельбе по спасателям
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1
Казна ответит за ошибку следствия
Бывшие обвиняемые в обстреле спасателей получат компенсацию за три года ареста
4
Обвиняемых в стрельбе по спасателям заменили неустановленными лицами
Троих уроженцев Чечни признали непричастными к преступлению
5
Стрельба по спасателям дала осечку следствия
Дело о нападении на сотрудников МЧС вернули прокуратуре, а обвиняемых отпустили
2
Явка с повинной скрылась от процесса
Обвиняемые в стрельбе по спасателям не дождались показаний в свою пользу
В стрельбе по спасателям признался земляк обвиняемых
Но его показания пока не удается приобщить к делу
3
Делом о стрельбе по спасателям заинтересовался СПЧ
Материалы расследования направлены в прокуратуру
5
В деле о стрельбе в спасателей не сменились обвиняемые
Арестованные после нападения на сотрудников МЧС в Новой Москве остаются под стражей
2
Ошибки следствия исправили в пожарном порядке
Дело о нападении на пожарных в Новой Москве снова собираются довести до суда
6
Покушение на спасателей не прошло судебную проверку
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Банкротства
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Фотоагентство
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