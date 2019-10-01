Казна ответит за ошибку следствия

Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы удовлетворил иски выходцев из Чечни братьев Саида-Магомеда и Хусейна Цитиевых, а также Хамида Ражапова о возмещении морального ущерба за незаконное уголовное преследование. Они обвинялись в нападении на сотрудников МЧС, совершенном в сентябре 2014 года в Новой Москве. В итоге их дело было прекращено в связи с непричастностью фигурантов к преступлению, однако подследственные успели провести в СИЗО по три года. Суд назначил им компенсации в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. Защита намерена добиваться увеличения выплат втрое, а также наказания виновных в незаконном уголовном преследовании.

Больше всех — 1 млн руб.— присудили Хамиду Ражапову, а двум его землякам, Саиду-Магомеду и Хусейну Цитиевым, суд назначил компенсацию в размере 700 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно. Стоить отметить, что трое бывших обвиняемых провели под арестом одинаковое время — по три года. Почему им назначили разные суммы выплат, в суде объяснять не стали. «Возможно, дело в том, что иски рассматривали разные судьи»,— предположила представлявшая интересы экс-обвиняемых адвокат Татьяна Окушко.

Как ранее рассказывал “Ъ”, вызвавший большой резонанс конфликт между приезжими из Чечни и столичными спасателями произошел в сентябре 2014 года в районе деревни Рассказовка на Староборовском шоссе. Все началось с ДТП, участниками которого стали три машины. Водитель одной из них, опасаясь возгорания автомобиля, вызвал пожарных. Тем временем, говорится в деле, мимо места аварии проходила группа молодых чеченцев, приехавших в Москву на заработки. Между одним из них и владелицей одной из иномарок возник спор, в который вмешались подъехавшие сотрудники МЧС. Конфликт перерос в драку, в которой участвовали несколько спасателей и чеченцев, а закончилось все стрельбой из травматики, в ходе которой резиновые пули попали в троих сотрудников МЧС.

Было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому стали Саид-Магомед и Хусейн Цитиевы, а также Хамид Ражапов (еще одно дело до сих пор расследуется в отношении неустановленных участников конфликта). Им вменили в вину хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и покушение на убийство сотрудников МЧС (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сначала дело вел Следственный комитет России (СКР), однако после того как 105-я статья была из обвинения исключена, расследование было передано в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве.

Дело о нападение на спасателей МЧС вызвало большой общественный резонанс из-за вмешательства правозащитников. Между тем сами материалы расследования из-за многочисленных нестыковок дважды возвращались судом на доследование. По словам адвоката Татьяны Окушко, в столичном главке к расследованию подошли «объективно и совершенно справедливо прекратили незаконное преследование». «Скрупулезно были изучены материалы дела и доводы адвокатов, после чего следователи пришли к выводу, что мои подзащитные непричастны к преступлению»,— рассказала госпожа Окушко.

Окончательно сомнения по поводу невиновности фигурантов дела рассеялись после того, как в январе 2017 года в нападении на спасателей добровольно признался житель Чечни Шейх Даутов. Явившись в Ачхой-Мартановский отдел полиции, он рассказал, что вместе со своими приятелями Алиханом Азиевым, Магомедом Арцихаевым и Адамом Закриевым участвовал в драке с сотрудниками МЧС и что именно он стрелял из травматического пистолета в одного из спасателей. Затем трое чеченцев приехали в Москву и дали показания о своем участии в инциденте следователю. Именно после этого уголовное дело в отношении прежних обвиняемых было прекращено по ч. 1 ст. 27 УПК РФ (непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления).

Отметим, что признавшиеся в участии в столкновении с сотрудниками МЧС жители Чечни, не дожидаясь, пока их задержат, скрылись. Где они находятся сейчас, неизвестно.

Между тем защита теперь уже бывших обвиняемых считает, что назначенные к выплате суммы намного меньше, чем должны быть. «Мы будем обжаловать это решение: считаем, что ребята, которые провели по три года под незаконным арестом, должны получить по три миллиона рублей»,— заявила адвокат Окушко. Кроме того, защита намерена добиваться наказания тех правоохранителей, по вине которых преследовались невиновные люди.

Муса Мурадов