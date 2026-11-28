Над Ростовской областью за ночь сбили более 50 беспилотников
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в «Макс», что минувшей ночью над регионом было уничтожено более 50 украинских беспилотников. По его словам, силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на территорию области.
Уточняется, что дроны были сбиты в Новошахтинске, а также в семи районах: Боковском, Красносулинском, Верхнедонском, Обливском, Шолоховском, Усть-Донецком и Чертковском.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле в настоящее время уточняется. Власти региона продолжают мониторинг ситуации после ночной атаки беспилотников.