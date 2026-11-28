В Австрии повторно арестовали двух сотрудников украинской военной разведки
В Австрии повторно арестованы два сотрудника украинской военной разведки спустя две недели освобождения. Как сообщает телерадиокомпания ORF, причиной повторного ареста мог стать анализ изъятых у них мобильных телефонов и компьютеров. На устройствах обнаружены доказательства подготовки разведывательных операций в Великобритании.
По данным ORF, предполагаемой целью сотрудников спецслужб мог стать вывоз на Украину людей, обвиняемых в экономических преступлениях. Речь идет о планировании незаконных операций, включая похищение лиц, которых на Украине хотели бы привлечь к суду. Официальных комментариев прокуратура не предоставляет из-за секретности дела.
Ранее в середине ноября этих двух граждан Украины освободили из-под стражи в Вене под залог в три тысячи евро с каждого. В начале октября в Австрии задержали украинского журналиста Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко по подозрению в шпионаже, однако позже эти подозрения не подтвердились.