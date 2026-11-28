Ранее в середине ноября этих двух граждан Украины освободили из-под стражи в Вене под залог в три тысячи евро с каждого. В начале октября в Австрии задержали украинского журналиста Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко по подозрению в шпионаже, однако позже эти подозрения не подтвердились.