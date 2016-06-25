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20:47
Большинство членов РАН негативно оценили результаты реформы академии 2013 года
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(обновлено: 01.10.2019)
Дело Никиты Белых
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«Никита Белых в своем выступлении много внимания уделил датам»
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«Никита Белых по одному эпизоду взятки был оправдан»
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«Никита Белых стоит, слушая приговор, но выглядит измученным»
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Последнее слово Никиты Белых
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«Никита Белых не сделал никаких политических заявлений»
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Для Никиты Белых сложилось обвинение
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Регионы
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия