Экс-губернатор Кировской области Белых взыскал с Минфина 200 тыс. рублей

Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к российскому Минфину. Господин Белых требовал компенсировать моральный вред за незаконное уголовное преследование. Суд постановил взыскать с Минфина 200 тыс. руб. при сумме иска в 10 млн руб., пишет ТАСС. В остальной части исковых требований суд отказал.

Как сообщил судья Илья Егошин, решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца. Представитель Минфина выступал против удовлетворения иска, а представитель прокуратуры Кировской области признал основания для компенсации, но счел требования истца завышенными. Адвокат Белых Дмитрий Кудрявцев сообщил «Ъ-Прикамье», что экс-губернатор планирует обжаловать постановление суда.

В июле 2021 года СКР возбудил в отношении Никиты Белых уголовное дело о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Обвинения связаны с займами, которые «дочка» областного правительства — АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» — брала у частной компании. Позже корпорация обанкротилась, а ее долги взыскал арбитраж. Ущерб господина Белых региону оценили в более чем 740 млн руб. В декабре 2023-го его оправдали по одному из обвинений, признав виновным по второму. Сначала экс-губернатора приговорили к 2,5 годам колонии, но потом освободили из-за истечения срока давности. В итоге апелляция оправдала его по всем вменяемым эпизодам.