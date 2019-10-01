Взяткодатель в деле Никиты Белых объявлен в международный розыск

Предприниматель из Германии Юрий Судгаймер, за получение взятки от которого был осужден бывший губернатор Кировской области Никита Белых, объявлен в международный розыск. По данным кировских полицейских, господину Судгаймеру заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

О том, что в отношении Юрия Судгаймера возбуждено уголовное дело о «злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий» (ст. 201.ч. 2 УК РФ), “Ъ” сообщил источник в полицейском следствии. В рамках расследования этого дела в середине сентября, по данным источников, знакомых с ситуацией, следователи обращались в Первомайский райсуд города Кирова с требованием о заочном аресте предпринимателя. Однако суд отказал следствию.

Информацию о том, что господин Судгаймер действительно является фигурантом уголовного дела, подтвердили в УМВД РФ по Кировской области. Как пояснили в ведомстве, само уголовное дело было возбуждено еще год назад. Однако возбуждалось оно, как рассказали в областном УМВД, по факту злоупотребления в отношении неустановленных лиц. Позже в расследовании появился фигурант — Юрий Судгаймер. «Судгаймеру заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск»,— сообщили в областном УМВД. Подробностей уголовного дела там не раскрыли.

Адвокат Юрия Судгаймера, представлявшая его в ходе судебного процесса над Никитой Белых, Любовь Благушина сообщила, что «на допросы Судгаймер не является». «Поэтому следствие обратилось с ходатайством об аресте Судгаймера и объявило его в розыск»,— добавила она.

По мнению адвоката, уголовное дело в отношении Юрия Судгаймера может быть связано с задолженностью при закупке древесины у Лесохозяйственной управляющей компании («Кировлес») в размере порядка 200 млн руб.

Долг образовался после того, как ОАО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) исключили из списка «приоритетного проекта». Ранее НЛК в его рамках мог закупать лес по цене ниже рыночной. Однако по данным госпожи Благушиной, «с одной стороны, Юрий Александрович должен облправительству 200 млн руб., но и правительство задолжало владельцу НЛК».

В свою очередь, источник в региональном правительстве сообщил, что речь, скорее всего, идет о соглашении с областной властью, в рамках которого регион предоставляет залоговый фонд для получения кредита в Сбербанке — «это порядка 400 млн руб.».

По словам собеседника, Юрий Судгаймер должен был оплатить кредит, который получил НЛК, однако вместо этого некий кипрский офшор выкупил обязательства у Сбербанка с дисконтом. Это, в свою очередь, позволило предпринимателю выступить со встречными требованиями к региональным властям. В итоге в конце декабря 2017 года бизнесмен отсудил у области залоговые активы: он получил судебное разрешение на изъятие в собственность части госимущества, отданного в залог банкам для обеспечения кредитов НЛК. В качестве залога, по сведениям Контрольно-счетной палаты Кировской области, числятся пять объектов: филармония на улице Ленина, двухэтажное здание санаторно-оздоровительного лагеря в поселке Митино, административное здание на улице Короленко, 31, часть площадей здания на Воровского, 73 и строение на Ленина, 25.

Юрий Судгаймер получил широкую известность в связи с уголовным делом бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Экс-чиновник был признан виновным в получении от господина Судгаймера взяток на $250 тыс., при попытке получить еще $150 тыс. главу региона задержали. В итоге Белых был приговорен к восьми годам колонии.

Ирина Александрова, Киров