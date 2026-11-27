В Севастополе вновь ограничат электроснабжение бизнеса
В Севастополе в субботу для юридических лиц ограничат подачу электрической мощности из-за ремонта на сетях за пределами города-героя. Об этом сообщили на госпредприятии «Севастопольэнерго». По словам специалистов, ограничения будут действовать 28 ноября с 5:00 до 24:00.
«Ограничения связаны с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя. За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность»,— уточнили в пресс-службе «Севастопольэнерго».
На предприятии также призвали рядовых потребителей по возможности снизить нагрузку на сеть.
Крым и Севастополь испытывают проблемы с электроснабжением с весны из-за постоянных атак вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру полуострова. 25 ноября власти регионов объявили о десятидневном ограничении мощности на энергосетях и профилактических отключениях из-за противоаварийных работ на энергосетях. После этого мэр Симферополя Михаил Афанасьев написал в своих соцсетях, что на этот период в крымской столице котельные будут работать штатно, однако горячей воды в домах у людей не будет.