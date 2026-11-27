В Севастополе в субботу для юридических лиц ограничат подачу электрической мощности из-за ремонта на сетях за пределами города-героя. Об этом сообщили на госпредприятии «Севастопольэнерго». По словам специалистов, ограничения будут действовать 28 ноября с 5:00 до 24:00.